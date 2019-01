Todis Salerno Basket 92, trasferta ad Ariano Irpino.

Rinfrancate dalla vittoria ottenuta nello scorso weekend contro la New Cap Marigliano, le atlete della Todis Salerno Basket ’92 vedono meno lontanamente l’ultimo posto da agguantare ma sanno che bisognerà faticare e lottare comunque per ottenere una salvezza tutt’altro che scontata. Alla terzultima di regular season, l’ostacolo si chiama Farmacie del Tricolle Ariano Irpino: palla a due domani – domenica 27 gennaio – alle 18:30 al Palasport di Via Cardito di Ariano Irpino. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Giovanni Cusano e Francesco Martignetti, entrambi di Avellino.

Per coach Giannattasio un esame di maturità importante, dopo la boccata d’ossigeno data dal successo nello scontro diretto contro le mariglianesi. Granatine ultime a 4 punti, Marigliano a 6 e… Ariano terza forza del girone con 12 punti. Peraltro, la compagine irpina si è ulteriormente rinforzata nel mercato di riparazione. Occhi più che aperti, insomma.

Angela Somma, presidente della Todis Salerno ’92, presenta così il prossimo impegno della squadra: “Andiamo lì per giocarcela ma sappiamo che non sarà affatto facile, perchè Ariano ha allestito una squadra competitiva e ha fatto innesti di grande esperienza nel roster. Cercheremo di fare del nostro meglio, sperando nella scia positiva dopo l’ultima vittoria”.