Todis Salerno basket 92 in cerca di continuità nel derby contro le Givova Ladies Scafati.

Alla ricerca di continuità. Sull’ostico campo della Givova Ladies Free Basketball Scafati, la Todis Salerno ’92 cercherà di dare seguito all’importante vittoria ottenuta lo scorso weekend contro Ariano Irpino. Palla a due alle ore 19 domani sera – sabato 24 novembre – sul parquet del PalaFusco di Angri. Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Michele Borriello di San Giorgio a Cremano (NA) sono gli arbitri designati a dirigere l’incontro.

Proprio nell’impianto angrese l’anno scorso le granatine conquistarono la vittoria in Coppa Campania contro le arancioni scafatesi. Ma è tutta un’altra competizione oggi, tutta un’altra storia a partire dai roster rinnovati e dal nuovo corso tecnico intrapreso dalla Todis. Dopo la prima settimana integrale di lavoro con il nuovo coach Giannattasio, Salerno proverà a recuperare il terreno perduto. Sesta giornata non facile, però: Scafati veleggia infatti in classifica a quota 8 punti a braccetto con la JuveCaserta Academy, frutto di una sola sconfitta in 5 partite. Sarà gara amarcord, nelle file delle padrone di casa, per Marilù Sapienza e soprattutto Roberta Dentamaro, ex di turno. Quest’ultima è cestisticamente cresciuta col sodalizio di patron Angela Somma, vestendone la casacca per quattro stagioni in Serie A2.

L’appetito vien mangiando per le giocatrici della Todis. Per la giovane Elena Martella “c’è stata una svolta mentale, questo ci aiuterà ad affrontare al meglio la partita. Arriviamo a questa partita con rinnovate motivazioni, giocheremo col cuore e daremo il massimo. Stiamo provando nuovi giochi, ci siamo allenate bene. Sicuramente la vittoria contro Ariano ci ha dato maggiore tranquillità. A Scafati andremo con la voglia di non fermarci più e provare a portare a casa la vittoria”.