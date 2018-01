Tgroup Arechi in trasferta a Civitavecchia per riscattare la sconfitta nel derby.

Obiettivo interrompere la striscia negativa e tornare a casa con un risultato positivo, possibilmente la vittoria: è ciò che auspica la Tgroup Arechi nella difficile trasferta di Civitavecchia in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. La delusione per la sconfitta nel derby è stata ampiamente smaltita, ciò nonostante, la compagine allenata da Milic avverte la sensazione di doversi ancora sbloccare in questo campionato, e proverà a farlo contro un avversario ostico come i laziali. Sistemata al meglio la fase difensiva, il trainer montenegrino si è sofferto soprattutto sull’attacco, vero tallone d’Achille nelle ultime due giornate. Serenità, maggiore cattiveria in avanti e, soprattutto, un giro palla più voce in superiorità numerica, le armi giuste per tornare a scalare la classifica.

“Ci siamo preparati bene in vista di un avversario difficile, complicato, come il Civitavecchia – sottolinea Milic alla vigilia.- Da lunedì abbiamo rivisto i nostri errori attraverso i filmati, affinché non si ripetano già a partire da sabato. La delusione post-derby è stata già ampiamente smaltita, bisogna sempre guardare avanti e mai voltarsi indietro. Ciò che deve interessarci in questo momento è soltanto il Civitavecchia. Quest’ultima gioca in casa e non sarà facile affrontarla, ma se ci metteremo la testa giusta, pensando solo al nostro gioco, sono convinto che potremmo cogliere un risultato positivo.”