Beffa per la Salernitana raggiunta al foto-finish dal Perugia. La squadra di Ventura va in vantaggio grazie a Kiyine che prima si procura e poi trasforma il rigore del momentaneo vantaggio. Eslpode l’Arechi che alla fine si dispera perché Buonaiuto trasforma in oro la bella azione personale di Rosi e fa 1-1.