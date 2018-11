P2P Givova Baronissi, trasferta a Soverato.

La P2P GIVOVA tornerà in campo domenica 25 novembre e affronterà in trasferta Soverato, con fischio d’inizio alle ore 17. Le calabresi, affrontate in amichevole durante il pre campionato, sono cresciute in solidità e consapevolezza: 18 punti in classifica, pochissime battute a vuoto, fanno del Pala Scoppa la propria roccaforte. Servirà la migliore P2P (8 punti, reduce dal successo casalingo con Olbia) per compiere l’impresa in Calabria. Gara difficile ma non impossibile, come ricorda all’ambiente irnino il vice presidente della P2P GIVOVA, Luca Castagna.

“La vittoria con Olbia è importante perché alimenta la classifica e ci restituisce un dato immediato, quantitativo. Dalla partita di Olbia, però, si ricava anche la certezza che c’è da lavorare ancora molto in termine di intensità, perché non è stata una prestazione particolarmente brillante, ad eccezione del terzo parziale, dove si sono viste quella viglia e quella fame di vittoria che ci hanno permesso di recuperare un set che sembrava perso”, analizza il vice presidente bianco rosso blu