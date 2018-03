Non riesce l’impresa a Castellammare per le ragazze del Basket Ruggi. Successo per la UNder 13 nel big match contro Cercola.

Sconfitta al fotofinish per il Basket Ruggi Salerno, che cede sull’ostico campo di Castellamare di Stabia con il punteggio finale 72-68.

Una bella partita quella svoltasi sul parquet della tendostruttura del liceo Severi e che ha tenuto una bella cornice di pubblico col fiato sospeso fino alla sirena finale. La partenza per le viaggianti è sottotono e nonostante vari contropiedi il primo quarto termina sul 25-10. Nel secondo periodo di gioco si segna tanto da ambo le parti e le rosso blu, finalmente sbloccatesi nella metà campo offensiva, cominciano a stringere le maglie anche in difesa, riducendo il gap sul 43-34 all’intervallo lungo. La Ruggi scesa in campo alla ripresa ha tutt’altro volto: con una difesa attenta nel bloccare le principali bocche di fuoco avversarie e con delle belle giocate individuali e di squadra le ragazze di coach Pignata si portano sul -2 al trentesimo, 54-52. L’ultimo periodo è vietato per i deboli di cuore: continui ribaltamenti di fronte rendono la gara entusiasmante e quando la Ruggi ha sul +2 la palla per chiudere definitivamente i giochi, ecco salire in cattedra l’esperienza della padroni di casa che con un gioco da 5 punti ribaltano definitivamente la gara, portando a casa i due punti.

Basket Femminile Stabia – Basket Ruggi Salerno 72-68 (25-10, 18-24, 11-18, 18-16)

Tabellini: Martines 18, Fumo 7, Panniello 8, Di Pace 10, Opacic 21, De Feo 4, Bisogno, Panteva, Di Martino, Montiani n.e. Coach Pignata

SETTORE GIOVANILE. Week end da incorniciare per il gruppo under 13 guidato dal prof Pignata che nel big match di giornata ha battuto la capolista Azzurro Cercola 59-56, raggiungendola così in vetta alla classifica. Nel prossimo fine settimana, andranno invece di scena le Finali Regionali del Join the Game che vedrà partecipare le ragazze del Basket Ruggi, sia nella categoria under 13 che under 14 femminile.