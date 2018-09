Alma Salerno di nuovo in campo: domani turno di Coppa Italia di serie B contro il Caserta Futsal.

L’Alma Salerno torna in campo. Dopo il non semplice avvio di stagione – con la partita di Coppa della Divisione disputata contro la ben più attrezzata Feldi Eboli – domani gli uomini di mister Gianfranco Bonito torneranno sul parquet del PalaTulimieri per una nuova giornata di competizione nazionale: alle 16, domani, l’Alma Salerno affronterà il Caserta Futsal, nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia di serie B.

Una gara che sarà una sorta di anticipo della sfida che si ripeterà, poi, in campionato tra le due compagini che, già lo scorso anno, si resero protagoniste di un entusiasmante duplice confronto.

La partita, per la formazione granata, sarà importante sotto numerosi aspetti. Oltre all’importanza di iniziare bene il cammino in Coppa Italia, quella di domani, per i calcettisti salernitani, sarà un buon banco di prova per testare la propria condizione in vista dell’imminente avvio delle partite del complesso girone F, che vedrà fronteggiarsi squadre campane e squadre pugliesi.