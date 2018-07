Tramonto dei suoni e Un’Orchestra da favola, doppio appuntamento venerdì 20 e sabato 21 con l’Orchestra Maiori Music Festival.

Dopo il successo del concerto “Il solista con l’orchestra” con la straordinaria partecipazione del primo clarinetto della Fenice di Venezia, Vincenzo Paci, l’orchestra Maiori Music Festival torna a esibirsi domani venerdì 20 luglio nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori. La giovane formazione composta da fiati e percussioni e diretta dal dal M° Alexandre Cerdà Belda, suonerà al calar del sole (18.30) e appunto l’evento è stato intitolato “Tramonto dei suoni”. Il repertorio prevede: The olympic dream, B. Appermont; Arabian dances, B. Balmages; Oregon, De Haan; The blues factory, De Haan; Honky Tonk Ragtime, De Meij/Faust. La formazione è così composta: oboe, pietro Avallone; flauto, Gloria Falcone, Michela Milano, Serena Santoriello; clarinetto: Nicola Fusco, Salvatore Dell’Isola, Marta Imparato, Francesco Leo Bosco, Aldo Buonocore, Mariagrazia Proto; sax: Valeria Di Gaeta, Andrea Ercolino, Gianluca Liberti, Myriam Nuzzo; corno: Luca Carrano, Marzia Naclerio, Alessandro D’Urso; tromba: Cristiano Zhang; trombone: Fausto Torsiello; Tuba: Gianluca Colasanti; percussioni: Marco Apicella e Sergio Esposito.

Inoltre il 21 luglio nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, (ore 20.00), ad esibirsi sarà la JuniOrchestra del Maiori Music Festival, Maiori Music Lab, progetto nato a Marzo 2018 con l’intento di avvicinare bambini e ragazzi al mondo della musica attraverso un’esperienza creativa e con lo scopo di far conoscere il linguaggio musicale attraverso l’apprendimento e lo studio di uno strumento musicale a fiato. Il 21 luglio verrà eseguita in prima assoluta la favola musicale “Un’orchestra da favola” scritta da Gloria Falcone che vedrà come protagonisti tutti i ragazzi partecipanti ai Maiori Music Lab. La voce recitante sarà affidata a Guido Mastroianni, noto per aver collaborato alla realizzazione de “Il Sogno di Walt Disney” come autore dei testi e regista. I giovanissimi componenti della JuniOrchestra sono: flauto, Viola De Maio, Martina Buonocore; clarinetto, Andrea Giordano, Lorena Di Lieto, Giovanna D’Amato, Francesca De Rosa, Daniele Carro, Leonardo Palermo; Sax, Maurizio Di Lieto, Alfonso Giordano, Paolo Palermo; percussioni: Ciro Ingenito, Gaetano Emanuele Di Gaeta.