Torna il festival delle Mongolfiere, dal 29 settembre al 7 ottobre a Paestum.

Il piacere di volare su di un’area archeologica unica al mondo, godendosi dall’alto i templi di Paestum da un punto di vista decisamente privilegiato. Torna come ogni anno il Festival internazionale delle Mongolfiere, che si terrà nelle immediate vicinanze dei templi di Poseidone, Hera e Cerere per consentire ai fruitori di godere di un panorama unico al mondo. La manifestazione, organizzata dall’associazione Vivere Paestum, presieduta da Michele Torlo, è giunta alla decima edizione, ed ogni anno il suo programma attira migliaia di visitatori, attratti sia dalla possibilità di volo che dal desiderio di partecipare alle numerose attività collaterali e – perché no – scattare qualche immagine delle meravigliose mongolfiere coloratissime, che si stagliano nel cielo di Paestum.

La manifestazione, che si tiene da sabato 29 settembre a domenica 7 ottobre, ha un ricco programma di intrattenimento e, ovviamente, di volo.

Alle ore 11.00 di sabato 29 si terrà l’apertura dell’area villaggio. All’interno parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro bar. Alle ore 13.00 nell’area villaggio inizio esibizione degli artisti di strada; alle ore 16.00 inaugurazione e apertura della manifestazione con rilascio dei palloncini in cielo. Alle ore 16.30 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero). Alle ore 17.30 volo vincolato con mongolfiera.

Domenica 30 alle ore 7.20 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero) e dalle ore 9.00 fino alle ore 11,00 volo vincolato con la mongolfiera. Alle ore 11.00 apertura area villaggio; alle ore 13.00 inizio esibizione degli artisti di strada nell’area villaggio. Alle 16.30 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero). Alle ore 17.30 volo vincolato con mongolfiera.

Lunedì 1 ottobre alle ore 17.00 preparazione e decollo mongolfiere (volo libero).

Mercoledì 3 ottobre alle ore 17.00 preparazione e decollo mongolfiere (volo libero) e inizio del gioco chiamato in gergo ‘Caccia alla volpe’ con inseguimento nei cieli tra mongolfiere.

Giovedì 4 alle ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero) 2° giorno di caccia alla volpe; alle ore 17.30 volo vincolato.

Venerdì 5 alle ore 16.00 apertura bar, e parco gioco per bambini; alle ore 17.00 preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero); 3° e ultimo giorno di caccia alla volpe con premiazione. Alle ore 17.30 volo vincolato con mongolfiera.

Sabato 6 alle ore 7.20 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero); alle ore 9.00 fino alle ore 11,00 volo vincolato con la mongolfiera. Alle ore 11.00 apertura area villaggio; alle ore 13.00 nell’area villaggio inizio esibizione degli artisti di strada. Alle ore 16.30 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero) e alle ore 17.30 volo vincolato con mongolfiera.

Domenica 7 Ottobre ultimo giorno della manifestazione, alle ore 7.20 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero) e alle ore 9.00 fino alle ore 11,00 vincolato con la mongolfiera. Alle ore 11.00 apertura area villaggio e alle ore 13.00 inizio esibizione artisti di strada. Alle ore 16.30 preparazione e decollo delle mongolfiere (volo libero) e alle ore 17.30 volo vincolato con mongolfiera. Alle ore 20.30 conclusione del Festival. I voli sono consentiti con condizioni meteo favorevoli.

Ingresso € 2. Info: 333 5601504.