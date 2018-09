San Matteo, due nuovi basamenti realizzati da ilpolistirolo.it.

A breve, come ogni anno, ci saranno i solenni festeggiamenti per il Santo Patrono di Salerno. Per questa attesa occasione di festa e di unione, si conferma la preziosa collaborazione tra l’Associazione San Matteo e l’azienda ilpolistirolo.it che già lo scorso anno ha portato a compimento il basamento per il Santo Patrono di Salerno, suggellando l’importanza di unire tradizione ad innovazione per rendere unica un’opera.

L’importante novità di quest’anno è che l’azienda salernitana, leader nella lavorazione del polistirolo, collaborerà anche con l’Associazione San Giuseppe, realizzando il basamento della statua di cui l’associazione porta il nome.

Due nuovi “troni” per dare ancor più luce e maestosità alla statua di San Matteo, simbolo della fede religiosa e dell’appartenenza cittadina per tutta la comunità di Salerno; e a quella di San Giuseppe, statua risalente al tempo della Scuola Medica Salernitana, protettore della corporazione salernitana degli artifices.

Due mesi di lavoro, tre professionisti tra scultori e pittori, due macchine a taglio CNC e tanta passione, unita ad una sapiente professionalità. Questi gli ingredienti per realizzare i due importanti basamenti: quello di San Matteo, che sarà completamente rivisitato, con pietre, basoli, colonne, riproduzione di un tempio e tante altre curiosità e dettagli che verranno svelati solo quando la sacra statua sarà esposta al pubblico; e quello di San Giuseppe, che sarà composto da un basamento in roccia con rimandi a Salerno, città di mare, e alla storia del Santo.

Nuova sfida, dunque, per Stefano Vestuto e la sua ditta il polistirolo.it, che con grande maestria e una buona dose di audacia hanno portato a compimento queste due preziose opere.

“È motivo d’orgoglio abbellire le statue di San Matteo e San Giuseppe, creare ogni anno una nuova scenografia per mettere ancor più in risalto la loro maestosità – commenta l’imprenditore Vestuto – Il polistirolo è la scelta più opportuna proprio per la sua versatilità: è leggero, facile da trasportare e montare, lo possiamo verniciare, stampare, resinare. Cerchiamo sempre la soluzione a misura per rispondere al meglio alle richieste dei clienti”.

L’azienda, leader di settore, realizza prodotti personalizzati per l’edilizia, scenografie, interior design, allestimenti fieristici, lettering, insegne, decorazioni e sculture riuscendo a produrre, per ogni lavoro, dei veri pezzi unici da immettere sul mercato locale e non solo.