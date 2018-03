Nasce ‘Piperita Salerno’, il ristorante e pizzeria vegetariano e vegano.

Una novità in un panorama, quello della città di Arechi, sempre più vivace. Pensato per tutte le persone che per esigenze di salute, stile di vita, di pensiero o semplice curiosità vogliono mangiare in modo differente senza rinunciare a gusto e benessere, questa sera, sabato 10 marzo, apre i battenti ‘Piperita Salerno’, ristorante e pizzeria vegetariano e vegano.

Tradizione ed innovazione vanno di pari passo nel nuovo entusiasmante progetto di Terry Delle Cave e Massimo Russo, con un filo conduttore unico: dare valore alla cucina mediterranea ma con un approccio etico, basato sul rispetto del pianeta e degli animali, contribuendo alla diffusione di una cultura del mangiar bene e sano, consapevoli dell’importanza che un’alimentazione equilibrata e povera di grassi e proteine di origine animale ha sulla salute.

‘In un ambiente ospitale proponiamo ai nostri clienti un menù ristorante con piatti curati nei minimi dettagli, ispirati a madre natura e ai suoi sapori, utilizzando solo materie prime, spesso a chilometro zero, controllate e certificate’, dichiara Terry Delle Cave. ‘Il menù pizzeria, poi, è motivo di vanto. Siamo gli unici ad offrire una scelta tra ben sei tipologie di impasto rigorosamente a lievitazione naturale e senza farina raffinata, che esaltano il gusto e migliorano la digeribilità’.

‘Chi entra è sempre benvenuto a prescindere dal suo abituale regime alimentare. Chi esce avrà vissuto l’esperienza di un originale ed appagante percorso gastronomico con il quale avvicinarsi alla nostra filosofia di vita. Non abbiamo la presunzione di convincere a diventare vegetariani o vegani, ma vogliamo proporre piatti che sono una meraviglia per gli occhi ed una delizia per il palato. Nulla è improvvisato o lasciato al caso, per un risultato che lascia, è proprio il caso di dirlo, a bocca aperta’, conclude Massimo Russo.