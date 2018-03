Contrabbando, GdF sequestra sigarette a Vallo della Lucania.

La Guardia di Finanza ha individuato un’attività commerciale nel comune di Vallo della Lucania ove venivano commercializzati generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione.

Le Fiamme Gialle vallesi, nel corso dell’intervento, dopo aver riscontrato che i tabacchi lavorati nazionali non potevano essere venduti al pubblico per assenza del titolo autorizzativo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sottoposto a sequestro 572 pacchetti di TLN, pari a Kg. 11,660, illecitamente detenuti per la vendita all’interno dei locali del bar.

Il responsabile è stato segnalato sia alla locale Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa penale vigente in materia, che all’Amministrazione Finanziaria per l’irrogazione delle previste sanzioni.