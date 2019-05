Buonissimi 2019, il gusto incontra la solidarietà, edizione 2019 alle Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri.

Una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo per nutrire la ricerca scientifica. Tutto pronto per la terza ed attesissima edizione di Buonissimi, evento di beneficenza ideato e promosso dall’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN Onlus con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli.

L’appuntamento è per il 24 giugno, a partire dalle 19,30, presso le Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul mare (SA) che ospiterà numerosi chef stellati ma anche un grande parterre di chef emergenti, pizzerie, friggitorie oltre a un’intera area dedicata alle eccellenze della pasticceria, gelateria, cocktail bar e la presenza dei consorzi di tutela del vino della Campania.

Anche quest’anno sarà un viaggio di gusto tra i profumi e i sapori del territorio, una festa in nome della vita che nel cibo trova nutrimento ed attraverso il cibo dona speranza, per un prestigioso appuntamento a sfondo sociale.

Con Buonissimi 2019 si conclude la raccolta fondi da destinare al progetto triennale di ricerca scientifica “La Biopsia Liquida nei bambini malati di tumore” al quale con l’edizione 2017 e 2018 sono stati destinati 151.670,00 euro.

La splendida struttura alle porte della suggestiva Costa d’Amalfi accoglierà, come ogni anno, diversi amici illustri rappresentanti del mondo dello spettacolo.

ASSOCIAZIONE OPEN L’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN Onlus è nata a Salerno nel 2003 per volere di genitori, medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori solidi pediatrici. Per la OPEN “Nutrire la ricerca” è uno degli obiettivi principali perché ogni passo avanti nella ricerca è una speranza in più nella lotta contro i tumori pediatrici. Sono circa 1200 bambini e 800 adolescenti che ogni anno, in Italia, si ammalano di cancro: a loro e alle loro famiglie sono rivolte le numerose attività che l’associazione realizza da oltre 15 anni.

MEMO

DATA 24 giugno 2019, ore 20.30

LOCATION Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel – Vietri sul mare (SA)

HASHTAG

#buonissimi

#nutriamolaricerca