Donne e non solo, dal 4 al 27 marzo mostra collettiva a Palazzo Sant’Agostino.

DONNE e NON SOLO… (3 edizione presso Palazzo Provincia di Salerno 2 piano)

IL MASCHILE E IL FEMMINILE IN NOI

DONNE e NON SOLO… 3 edizione

evento 4 / 27 marzo 2020

Palazzo della Provincia Salerno 2 piano

a cura di Anna de Rosa e Ass.Prima Luce presidente Gaetano Memoli

L’evento DONNE e NON SOLO…vuole portare testimonianze tramite

l’Arte , il Teatro, la Musica , il Viaggio, la Scuola , la politica, la poesia, l’architettura,l’antropologia , combattere gli stereotipi…

esporranno e non per descriminare , solo artisti maschi …

INAUGURAZIONE 4 marzo 2020 ore 16.30

Palazzo della Provincia Salerno 2 piano

saluti

-ing. Michele Strianese Presidente della Provincia

-dott.ssa Paky Memoli

Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Culturali ,

Beni Culturali e Turismo

INTERVENTI

Olga Robertazzi psicologa

Titti Ficucciello giornalista

Anna Vicidomini Assistente Sociale Specialista

Anna Cicalese giornalista

Antonello De Rosa & Pasquale Petrosino Scena Teatro

Rosaria Zizzo teatro

Patrizia De Mascellis Giornalista di Telediocesi

Angela Cuoco infermiera e dottoranda di Ricerca



Presidente A.N.I.Ma.S.S ONLUS. Lucia Marotta Psicopedagogista ePresidente A.N.I.Ma.S.S ONLUS. Giuliano Napoli artista, aiuto allestimento e fruibilità dell’evento

intrattenimento musica con DJ

Caffè Lavazza offerto da Rosanna Botta ARTISTI

Giuliano Napoli

Mauro Paparella

Alessandro Granato

Achille D’Onofrio

Angelo Lazzano

Pasquale Mastrangelo

Giovanni Armenante

Giammaria Trotta

Felice Arcamone

Antonio Paolo Maidecchi

Raffaele Letizia

Pino Giannattasio

Antonio Lanzetta

Sabatino Sica

Rosario Di Domenico

Franco Pironti

Nicola Iuzzolino

Michele Sommino

Pasquale Bacco

Domenico Terenziano

Ferdinando Bove

Gennaro Pascale

Giacomo Busto

Mario Cobas

Stefano Rezza

Enrico Carniani



La mentalità comune tende a far corrispondere ciò che è dell’ordine del femminile o del maschile al sesso biologico, inteso come pura differenza sessuale impressa dalla natura. La cosa è tuttavia contraddetta da un’osservazione più fine: a ben vedere i due principi si mescolano e si confondono negli individui secondo le modalità più disparate e del tutto indipendenti dal genere di appartenenza. Ciascuno di noi, donne e uomini, possiede al suo interno un’energia maschile e un’energia femminile. Quando il maschile e il femminile non sono ben bilanciati e non riescono a ricoprire il loro ruolo naturale, facciamo fatica a trovare un equilibrio con noi stesse e con il nostro ambiente.Lasciarsi fluire nel corso dei cambiamenti, senza voler fermare, possedere, bloccare una delle due forze, senza fissazione ne ossessione. La dualità della psiche: l’intreccio di maschile e femminileLa mentalità comune tende a far corrispondere ciò che è dell’ordine del femminile o del maschile al sesso biologico, inteso come pura differenza sessuale impressa dalla natura. La cosa è tuttavia contraddetta da un’osservazione più fine: a ben vedere i due principi si mescolano e si confondono negli individui secondo le modalità più disparate e del tutto indipendenti dal genere di appartenenza. Ciascuno di noi, donne e uomini, possiede al suo interno un’energia maschile e un’energia femminile. Quando il maschile e il femminile non sono ben bilanciati e non riescono a ricoprire il loro ruolo naturale, facciamo fatica a trovare un equilibrio con noi stesse e con il nostro ambiente.Lasciarsi fluire nel corso dei cambiamenti, senza voler fermare, possedere, bloccare una delle due forze, senza fissazione ne ossessione. Occorre passare dallo stereotipo ad una com-prensione altra: noi non siamo capaci di comprendere l’altro perché abbiamo espulso l’altro che è in noi. L’educazione che veicola valori opposti per maschi e femmine mira ad espellere l’altro da noi. Questo è un fattore predisponente quell’incomunicabilità che genera conflitti e che a volte assume l’aspetto di una vera e propria guerra con le sue vittime e le sue abissali solitudini, cui assistiamo nella società odierna e nelle scuole (bullismo femminile e maschile, stalking, mobbing, fino ad arrivare al femminicidio etc.). L’incontro dunque come possibilità che si dischiude a partire dal riconoscimento dell’altro che è in noi.

Collettiva VISITABILE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00

