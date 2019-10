Il Gruppo Magaldi annuncia una collaborazione con Mitsubishi nel giorno dei suoi 90 anni

Il Gruppo Magaldi è una azienda familiare che produce esclusivamente macchine e impianti innovativi, basati su tecnologie proprie brevettate, nel settore della movimentazione di materiali ad alte temperature.

Il Gruppo Magaldi ha annunciato un accordo di collaborazione con MHPS – Mitsubishi Hitachi Power Systems, per lo sviluppo delle nuove tecnologie brevettate Magaldi STEM, nel settore dell’energia solare e accumulo di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Gruppo Magaldi sin dal 1994 ha concesso licenza degli impianti MAC – Magaldi Ash Cooler per il Giappone alla KHI – Kawasaki Heavy Industries, accordo ancora in vigore che recentemente si è arricchito di un nuovo brevetto Magaldi L’ECOBELT – WA per la estrazione a secco delle ceneri da inceneritori di rifiuti. Il che ne consente il recupero e la selezione dei metalli con grande beneficio per la economia circolare e la risoluzione drastica di gravi problemi ambientali.

Celebrati i 90 anni con il Governatore De Luca e il Presidente di Confindustria Boccia

Cav. Mario Magaldi (CEO Gruppo Magaldi): “Siamo orgogliosi della nostra storia. Vogliamo continuare a innovare e sviluppare le nostre tecnologie GREEN a livello globale.

Salerno, 7 ottobre 2019 – Tra invenzione e innovazione. È questo il motto della celebrazione dei 90 anni di attività del Gruppo Magaldi – produttore leader mondiale di impianti per la movimentazione di materiali ad alta temperatura – che si è svolta oggi a Salerno, città in cui la società ha la sede principale, oltre ai due impianti produttivi di Buccino (SA).

Magaldi ha una lunga tradizione di sviluppo e diffusione di tecnologie innovative ed è proprio su questa tradizione quasi centenaria, che sviluppa il suo vantaggio competitivo sui mercati internazionali.

Proprio nel giorno del giorno dei 90 anni, il Gruppo Magaldi ha annunciato, alla presenza dei rappresentanti di Mitsubishi, di aver avviato una collaborazione con il colosso giapponese per la lo sviluppo tecnico e commerciale a livello mondiale delle proprie tecnologie brevettate nel settore dell’energia solare, in continuità con la strategia di sviluppo della società salernitana nelle rinnovabili.

Nello specifico, l’accordo prevede una collaborazione per lo sviluppo industriale della tecnologia STEM per l’accumulo di energia solare ad alta temperatura per la produzione di energia elettrica e per l’impiego industriale e civile 24/365 della energia termica, prodotta da fonti rinnovabili. Infatti, il Gruppo ha sviluppato e brevettato il primo sistema al mondo capace di utilizzare la sabbia quale mezzo di accumulo dell’energia termica, rendendola disponibile anche in assenza di sole.

“Il raggiungimento del traguardo dei 90 anni di attività è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto alla luce dei recenti traguardi che il Gruppo ha raggiunto, primo tra tutti l’accordo di collaborazione con Mitsubishi che ci proietta sempre più in una dimensione internazionale nel settore delle energie rinnovabili” ha dichiarato il Cavalier Mario Magaldi, CEO della società, che ha proseguito: “La nostra propensione all’innovazione è il motore che ci permette di restare leader mondiali nei settori nei quali operiamo, garantendo la generazione di valore per i nostri stakeholder di riferimento e sostenendo lo sviluppo dei territori sui quali operiamo”.

Alla giornata, iniziata con una tavola rotonda sullo sviluppo delle aziende del territorio e seguita da una cena di gala che ha visto la presenza di centinaia di personalità di spicco del mondo imprenditoriale e politico, hanno partecipato tra gli altri il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente di SIMEST Salvatore Rebecchini e il Presidente di Magaldi Sun Luigi Nicolais.

Nel corso della giornata è stato inoltre presentato il libro “I Magaldi. Inventori e innovatori, dalla terra degli ulivi alla competizione globale”, di Francesco Caputo, professore ordinario AR nel settore del disegno e metodi dell’Ingegneria industriale dell’Università Federico II di Napoli, edito da Rubbettino, in cui viene ripercorsa la storia pluricentenaria della famiglia, dalle origini medioevali fino all’ascesa industriale a livello internazionale.

