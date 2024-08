Villammare Festival Film&Friends, chiusa con successo la kermesse di Vibonati

Si è conclusa la XXIII edizione del Villammare Festival Film&Friends con la partecipazione di molti volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo, condotta dalla giornalista Daria Scapitta e organizzata dal Patron Alessandro Cocorullo, sotto la direzione artistica di Andrea Axel Nobile. Madrina della prima serata è stata Debora Caprioglio che ha ricevuto il Premio Icona Cinema Italia e ospite Simone Monteodoro che ha ritirato il Premio Miglior Attore non protagonista con il film “Neve” di Simone Riccioni. Insieme, hanno divertito il pubblico portando un monologo dedicato ai film d’autore scritto dall’attrice e regista Cinzia Mirabella dal titolo “Quattro passi nel cinema”. A seguire, durante la seconda serata il regista Fabio Massa ha ricevuto il Premio 105TV come Miglior Cast per il suo film “Global Harmony”, Sergio Muniz per l’Interpretazione Maschile e Denny Mendez per l’Interpretazione Femminile.

Il premio Premio Opera Prima a “La casa di Ninetta” Lina Sastri ospite della terza serata. Il Premio alla Carriera è andato Isa Danieli e Premio Personaggio dell’anno a Francesco Montanari ospiti durante l’ultima serata insieme a Gigi&Ross. Inoltre, il premio Miglior Attore è andato a Francesco Di Leva con “Glory hole” e mensione Miglior Attrice a Cinzia Mirabella per il corto “Mercato libero”.

A seguire Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Fotografia a “Glory Hole” di Romano Montesarchio; Miglior Attore Francesco Di Leva in “Glory Hole”; Miglior Attrice MariaPia Calzone ne “La casa di Ninetta”, Miglior Sceneggiatura “Corsa abusiva” di Andrea Bifulco. E Premio Rotary va al film “Siren” di Nephan Baykal.

Durante il festival si è dato spazio alla musica del cinema in uno spettacolo di qualità, il Morricone Stories, del musicista Stefano Di Battista, un sentito omaggio al compianto maestro, con cui aveva lavorato e pure istaurato un sincero sentimento d’amicizia.

I corti vincitori sono stati: al primo posto “Prova d’amore” di Denis Nazzari; sl secondo posto “Mercato libero” di Giuseppe Cacace e al terzo posto “L’aquario” di Gianluca Zonta.

A concludere questa edizione è stato lo spettacolo pirotecnico curato della Pirocilento Fireworks di Vibonati.