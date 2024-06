Valentina Ghetti, tra le Booktoker più seguite d’Italia, ospite della XXXII edizione della rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” giovedì 4 a Positano

“Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria di Positano, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, che in occasione del centenario della morte di Franz Kafka dedica la sua XXXII edizione al tema “Metamorfosi”, prosegue giovedì 4 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con la content creator Valentina Ghetti, booktoker tra le più seguite in Italia e autrice di Aura (Mondadori).

«Scappa, e non guardarti più indietro.» Il passato di Giulia è una somma di scelte sbagliate. La scelta di suo padre di allearsi con Marco Antonio contro l’imperatore Augusto ha portato la sua famiglia a essere cacciata da Roma ed esiliata a Brixia, circondata dai barbari della Gallia Cisalpina. La sua scelta di sposare il Legatus Quirino l’ha lasciata vedova troppo giovane, custode di ricordi preziosi e irripetibili che la morte ha reso insopportabili.

E anche la scelta di scappare in una gelida giornata di Februarius dalla villa patrizia per tornare a casa, a Roma, e riconquistare la sua eredità, il suo titolo e l’onore della sua famiglia sembra sbagliata: costringe infatti Giulia a scegliersi un nome barbaro, Sil, a infilarsi una rozza tunica di lana grezza da serva e a vivere con la sensazione di essere braccata dall’alba alla notte.

La Gallia Cisalpina, del resto, è una regione pericolosa da attraversare da sola, anche per una ragazza come Giulia che sa usare bene la lama di un coltello. Ci sono montagne impervie, foreste fitte e le tribù autoctone dei Camunni che si stanno ribellando all’occupazione militare dei Romani. In Gallia regnano il caos, la morte e la distruzione, e Giulia, per tornare a casa, ci deve passare in mezzo.

È proprio qui che la sua strada incrocia quella del Principe Druso Maggiore, figliastro dell’imperatore Augusto e comandante delle legioni cisalpine in guerra contro le tribù insorte, e quella di Jarl, un giovane camunno in cerca di vendetta contro chi ha incenerito il suo villaggio, la sua famiglia e il suo futuro. Due vite agli opposti, due nemici che hanno in comune solo una cosa: Giulia.

Aura è la storia di una ragazza ostinata come la pietra, viva come il fuoco e ribelle come il vento, è la storia di un ritorno a casa, di un destino apparentemente segnato contro cui battersi, del bisogno di scappare per ritrovarsi e dell’importanza di combattere con tutte le forze per ciò che si crede giusto. Il passato, per Giulia, magari è morto, ma il futuro è ancora lì che la guarda negli occhi.

Valentina Ghetti si è laureata nel 2020 in Lettere Moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; oggi è una professoressa “in pausa”, mentre cerca di combinare il lavoro di content creator con la necessità di mangiare regolarmente (e abbondantemente). Quando non è in giro per il mondo la si può avvistare sul suo divano in Val Camonica, intenta a leggere, ricamare, guardare kdrama o semplicemente a fare da cuscino umano per Rose, la sua coinquilina bulldog francese. Aura è il suo esordio da scrittrice.

Gli incontri sono aperti al pubblico.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, chi vorrà partecipare alla rassegna potrà usufruire di una corsa andata e ritorno da Salerno a Positano e da Positano a Salerno.

Il traghetto è gratuito, solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Il traghetto partirà da Piazza della Concordia alle ore 17.10 e ripartirà da Positano alle ore 23.00 e non effettuerà fermate intermedie.

Info e prenotazioni: info@maresoleucltura.it – T. +39 339 814 0173 – 366 6421650

La rassegna prosegue mercoledì 10 luglio (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) con una serata dal tema “Le stanze del potere” che vedrà ospite Carlo Cottarelli, autore del volume Dentro il palazzo (Mondadori). Con la partecipazione di Roberto Napoletano, direttore de “Il Mattino”.