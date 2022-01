V Corso Formazione Guardie Giurate Zoofile Ambientali Volontarie.

L’Associazione Ambientalista Accademia Kronos – Sezione Provinciale di Salerno, Associazione riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente n.480 del 09 luglio 2012, comunica che sono aperte le iscrizioni al V Corso di Formazione per Guardie Giurate Zoofile Ambientali Volontarie a carattere provinciale.

Il corso teorico/pratico della durata complessiva di 50 ore, si articolerà in lezioni teorico/pratiche che si svolgeranno preferibilmente dalle ore 18.00 alle 21.00 presso la Sezione Provinciale di Salerno sita in Via S. Leonardo n° 103. Durante il corso, le cui lezioni saranno tenute da funzionari di enti pubblici, tecnici ed esperti del settore, saranno trattate ed approfondite le seguenti materie:

Funzioni e poteri delle Guardie Particolari Giurate Zoofile Ambientali;

La Normativa sul prelievo venatorio in Campania L. 157/92 e L:R: n° 8/96 e smi;

Il riconoscimento delle principali specie di interesse venatorio e protezionistico;

La Normativa sugli incendi boschivi;

La Normativa sulla pesca nelle acque interne e le funzioni di Polizia Idraulica;

La Normativa sul maltrattamento animale, randagismo e la tutela degli animali d’affezione;

La Normativa ambientale D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i.;

La Normativa inerente la gestione dei rifiuti nel settore agricolo;

La Normativa edilizia;

La Normativa sulla tutela delle aree protette (parchi nazionale, regionali, oasi, etc.);

La normativa sulla raccolta dei funghi, tartufi e della flora endemica e rara;

Nozioni di primo soccorso in caso di incidenti di caccia;

Nozioni primo soccorso fauna selvatica in difficoltà.

Al termine del corso, gli allievi sosterranno una prima prova di valutazione. Coloro i quali supereranno la prova saranno avviati al tirocinio pratico della durata minima di 20 ore.

Associazione Accademia Kronos- Sezione Provinciale di Salerno Via San Leonardo n.103

Al termine del periodo di tirocinio pratico gli allievi che supereranno la seconda prova, sosterranno il secondo esame e conseguiranno l’attestato che consentirà di attivare la richiesta del rilascio del decreto di Guardia Giurata Zoofila Ambientale Volontaria che consentirà di operare in ambito provinciale. Si ricorda che tale attività esclusivamente di volontariato, non comporta alcun tipo di rapporto di lavoro ne remunerazione ma, viene svolto unicamente a titolo volontario. Al corso, potrà partecipare chiunque abbia conseguito il 18° anno di età, non abbia carichi pendenti o sia stato interessato da condanne né sia titolare di porto d’armi per uso caccia. Per partecipare sarà necessario richiedere e compilare la scheda di adesione che potrà essere richiesta via mail all’Associazione Accademia Kronos aksalerno@libero.it

La partecipazione al Corso, il cui inizio è previsto per la seconda decade del mese di Febbraio, prevede l’iscrizione all’Associazione ed il versamento di un contributo di euro 40,00.