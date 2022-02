Uomini over 50, come sentirsi meglio con un supporto mirato

L’arrivo dei 50 anni non è facile, per le donne come anche per gli uomini. È un’età in cui tutto cambia, il fisico come anche la mente. I segni del tempo, anche sugli uomini, cominciano a farsi più evidenti sul corpo e anche lo stile ed il tenore di vita necessitano di qualche revisione.

Certamente quello che non deve mai mancare, per gli uomini che hanno vissuto già mezzo secolo di vita, è una dieta sana ed equilibrata, ricca di vitamine e minerali che danno vitalità a tutto l’organismo fornendo i nutrienti dei quali si ha bisogno. Le carenze nutrizionali sono manifestazioni che mai dovrebbero verificarsi, soprattutto dopo una certa soglia di età. Ma proprio dopo i 50 anni non è raro che si verifichino per una serie di motivi che possono portare ad un deficit di nutrienti.

Diete sbagliate, abitudini non corrette, assunzioni di farmaci ma anche il fisico che muta e che non riesce ad assimilare in modo corretto alcuni nutrienti. Insomma le cause alla base di una carenza di sostanze nutritive essenziali possono essere differenti e varie, l’importante è rendersene conto ed agire in modo mirato per ristabilire quelli che sono i livelli adeguati di minerali e vitamine andando a preservare molte funzioni essenziali, dalla difesa del sistema immunitario all’azione antiossidante.

Un effetto questo che può essere contrastato in maniera mirata grazie alle vitamine e ai sali minerali tramite l’assunzione degli integratori per uomini over 50 specifici per chi si avvicinano all’età fatidica. Tra i diversi prodotti studiati da VitaVi, l’esperta di nutrizione in Italia, ce n’è uno specifico per colmare le carenze nutritive e fisiologiche degli uomini over 45.

Si tratta di V / Essential Uomo 45+ è un integratore alimentare pensato per il fabbisogno maschile e le esigenze nutrizionali che evolvono al superamento dei 45 anni. Così si può supportare non solo il corpo ma anche la mente, donando forza e vitalità per un sostegno mirato al benessere generale e al metabolismo energetico dell’uomo dai 50 anni in su.

L’integratore di VitaVi, con 10 ingredienti mirati ad alto dosaggio, di cui 3 a marchio registrato, offre un supporto completo: dal benessere muscolare grazie alla vitamina D e al magnesio alla funzione cognitiva supportata da vitamina C, B1, B6 e magnesio, passando per i livelli di testosterone grazie allo zinco fino ad agire sul sistema immunitario, con l’azione combinata di vitamina C, B6, zinco e selenio.