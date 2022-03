UNISA aderisce all’appello della CRUI | Misure di sostegno per gli studenti e le studentesse di cittadinanza ucraina.

L’Università di Salerno, in riferimento all’emergenza in corso in Ucraina, si unisce all’appello della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) “a favore dell’importanza della Pace e del Dialogo quali valori insostituibili per la convivenza fra i popoli”.

A tale scopo l’Ateneo, nell’ottica di attivare misure concrete a beneficio e a sostegno della comunità studentesca, ha previsto – con decreto in corso di emanazione – l’esonero totale dalla terza rata del contributo onnicomprensivo annuale (a.a. 2021/22), per gli studenti e le studentesse di cittadinanza ucraina iscritti/e a corsi di laurea e di laurea magistrale presso l’Ateneo.