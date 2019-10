Sono aperte le iscrizioni per il workshop “Camminiamo insieme verso la seconda giovinezza”

“L’arte del fitwalking” sta nella scoperta che non è sufficiente camminare per fare al meglio la passeggiata, il trekking, lo sport, il tour culturale e turistico o l’attività salutistica, ma è necessario camminare bene, ossia camminare osservando una corretta meccanica del movimento, acquisita conoscendo e praticando la tecnica del fitwalking.

La quota di partecipazione al workshop è di 13 euro per i non iscritti all’Associazione Corda in Accordo Onlus e 10 euro per i soci; comprende la partecipazione al workshop e la quota associativa per l’anno in corso.

Anche per questo evento destineremo il ricavato a un progetto benefico presente nel nostro territorio. L’intero incasso sarà donato all’associazione di volontariato l’Ipotenusa, che dal 1987 è impegnata a sostegno delle fasce più deboli della società: si occupa di formazione, servizi, consulenza e Ricerca Sociale, attraverso varie attività di formazione e ricreative.

Nel rispetto dell’ambiente, suggeriamo di portare con sé una borraccia al posto delle bottigliette di plastica. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode per camminare.

Per partecipare al workshop occorre iscriversi cliccando sul link seguente:

https://forms.gle/z9b6grTVDjzqZJx8A

Camminiamo insieme verso la seconda giovinezza: sabato 26 ottobre, ore 16.30 – Yachting Club Salerno.

Il risultato? Benessere, autostima, miglioramento del tono dell’umore e slancio per vivere il quotidiano. Provare per credere!