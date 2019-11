GIVOVA LADIES, PROSSIMA SFIDA NON FACILE CONTRO UN OTTIMO BATTIPAGLIA

La prossima partita di serie B per la Givova Ladies, sarà una gara contro un avversario di tutto rispetto. Il team neroarancio, infatti, sabato 2 novembre sfiderà fuori casa la compagine di Battipaglia, contro la quale proverà a portare a casa la quarta vittoria consecutiva. Le prime tre gare sono state affrontate con grande determinazione dalle atlete allenate da Coach Ottaviano e la partita di sabato potrebbe consolidare definitivamente un gruppo in buona parte rivoluzionato nella scorsa sessione di mercato, ma che sta ottenendo ottimi risultati.

La squadra di Battipaglia che gareggia in B, ad ogni modo, è composta da ragazze che fanno parte del roster di A1. Tra queste, sicuramente Cremona e Sasso possono fare la differenza in serie B. Si tratta probabilmente della squadra più completa in campionato, allenata da coach Di Pace, ottima allenatrice che da anni mostra il suo potenziale, riuscendo a far esprime al massimo tutte le sue atlete a disposizione.

A dare la grinta alla Givova Ladies, questa settimana è Anna Stoyanova, tra le migliori delle ultime gare: “Con il buon spirito della squadra, mi aspetto di continuare la striscia vincente. Stiamo preparando la gara con allenamenti intensi in cui diamo il massimo in attacco e difesa. Personalmente mi sto allenando per migliorare la qualità del gioco e quindi aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo finale, ovvero la vittoria”.

Ufficio Stampa Free Basketball