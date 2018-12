DOMENICA IN SALUTE ALL’ORATORIO DI SAN FELICE IN PASTORANO GRAZIE AL CLUB ROTARY SALERNO EST

“Domenica In Salute” all’Oratorio “Via Verità e Vita” della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano diretto da Domenico D’Amore. Il dottor Antonio Brando, Specialista in Urologia, Past President del Club Rotary Salerno Est, ha tenuto un colloquio medico specialistico uro/andrologico a quindici giovani adolescenti della Comunità di Pastorano con un’età compresa tra i tredici e i diciassette anni. Ci saranno altri appuntamenti con specialisti di altre patologie come ha spiegato il presidente del Club Rotary Salerno Est, l’avvocato Carmine Napoli:” Continua la nostra attenzione per questa comunità alla quale negli anni siamo stati vicini con vaie iniziative seguite dai presidenti che mi hanno preceduto: l’ingegnere Achille Parisi e il Preside Antonio Vairo. Con il progetto “Tutti in Campo”, grazie ai buoni auspici del nostro socio Gianluca Vinciguerra, il cui contributo è stato fondamentale, insieme agli altri Club Rotary della città e grazie anche al Comune di Salerno, abbiamo ristrutturato il campo di calcetto; realizzato un piccolo parco giochi; ristrutturato degli spogliatoi annessi al campetto di calcetto; donato una centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria riscaldata con l’ausilio di pannelli fotovoltaici e un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione con un corso di formazione che è stato seguito da alcuni soci dell’oratorio”. Nel corso della mattinata sono stati consegnati anche gli attestati di Basic Life Support Defibrllation a sei giovani, soci dell’Oratorio, che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dal Centro di Formazione Sant’Andrea di Amalfi, ente accreditato dalla Regione Campania diretto dal dottor Domenico Carbone e presieduto dal dottor Riccardo Fratti, durante il quale hanno imparato ad usare il defibrillatore e ad essere in grado di rianimare una persona in arresto circolatorio. I sei giovani che hanno ottenuto una performance totale dell’80% sono: Vincenzo De Martino, Italia Maria De Michele, Carlo Gallo, Giada Galluzzi, Roberto Pisapia e Luca Scovotto. Don Marco Raimondo, il parroco della Parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano che accoglie circa seimila fedeli provenienti dai popolosi quartieri di San Felice in Pastorano, Matierno e Cappelle ha sottolineato l’importanza dell’operato del Rotary a favore della comunità.” Siamo grati per quest’ opportunità che ci viene data di offrire un ulteriore servizio alla nostra gente con queste “Domeniche In Salute” che servono a sensibilizzare alla prevenzione”. A coadiuvare il dottor Brando sono stati i giovani del costituendo “Club Interact Severi Salerno Est”: Vincenzo Vinciguerra, Federico Femina e Lorenzo Salerno che hanno aiutato i quindici giovani prenotatisi per il colloquio medico specialistico a compilare il questionario di valutazione richiesto. Il dottor Brando ha dato dei consigli di prevenzione ai giovani della comunità di Pastorano:” La prevenzione è vita e il Rotary fa prevenzione. E’ importante insegnare a questi ragazzi un corretto stile di vita: fare un’attività fisica quotidiana, seguire una dieta meno ricca di zuccheri privilegiando frutta e verdura, evitando il cosiddetto cibo spazzatura”.

Aniello Palumbo