UN BURRACO PER LA SOLIDARIETA’ E LA CULTURA AL CIRCOLO CANOTTIERI IRNO

Un torneo di burraco è stato organizzato, al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, per raccogliere fondi a favore di varie iniziative di solidarietà sul territorio salernitano, da tre associazioni che da sempre sono vicine alle persone che vivono nel disagio: la “Fidapa Sezione di Salerno”, presieduta dalla dottoressa Dina Oliva Crimaldi; il “ Lions Club Principessa Sichelgaita”, presieduto dalla dottoressa Annamaria Lurgi, e il “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla professoressa Rosa Lupo. Il “Club Lions Principessa Sichelgaita”, attraverso questa raccolta fondi darà l’avvio ad una serie di iniziative:” Seguendo il programma annuale stilato dal Governatore del Distretto 108Ya, l’avvocato Francesco Accarino, organizzeremo varie raccolte fondi per realizzare i progetti dedicati soprattutto ai giovani e ai bambini: doneremo una strumentazione necessaria al Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno”. La Fidapa Sezione di Salerno devolverà i fondi raccolti alla mensa dei poveri di “Casa Nazareth” seguita da Don Ciro Torre, parroco della chiesa del “Gesù Redentore” nel “Quartiere Europa”: “ Don Ciro, insieme ai volontari della parrocchia, dà da mangiare , ogni giorno, a più di settanta persone disagiate. Purtroppo con la pandemia il numero dei poveri è aumentato e devono essere aiutati rispettando la loro dignità”. Il “Club Inner Wheel Salerno Est” da anni opera sul territorio anche per valorizzare le presenze storiche della nostra città come ha spiegato la presidente Rosa Lupo:” Abbiamo deciso, con il Consiglio Direttivo, di utilizzare parte del ricavato della serata per finanziare il restauro dell’affresco parietale longobardo raffigurante San Lorenzo che decora una delle pareti della cripta della Basilica di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno. Già lo scorso anno restaurammo due antichi affreschi raffiguranti San Bartolomeo e San Luca”. Oltre al burraco è stata organizzata anche una riffa per incrementare i fondi da raccogliere.

Aniello Palumbo