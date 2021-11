U.Di.Con., richiesta di chiarimenti al Comune di Salerno per notifiche di avvisi di pagamento via e-mail.

U.Di.Con Regionale Campania informa che in data 17 novembre 2021 ha inoltrato richiesta di chiarimenti al Comune di Salerno.

Tale richiesta è stata motivata dall’aver appreso a mezzo stampa e per diretta segnalazione da parte dei cittadini che il Comune di Salerno notificherebbe, a mezzo posta elettronica certificata, avvisi di accertamento – per tributi inerenti Tari, Tasi, Imu e altre imposte – a soggetti possessori della Pec, applicando oltre alle sanzioni anche “spese di notifica” per un valore di 10 euro.

Qualora confermata, tale procedura risulterebbe totalmente ingiustificata stante la gratuità del servizio di trasmissione di atti tributari a mezzo Pec.

A tal fine, U.Di.Con ha richiesto immediati chiarimenti con riserva di ogni e più incisiva azione a tutela dei cittadini.