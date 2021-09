Tutto pronto per il 5° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi (2-10 ottobre 2021).

Si apre sabato 2 ottobre alle ore 10.00, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, la quinta edizione del Salerno Boat Show

Il Salone Nautico organizzato da Marina d’Arechi, in programma fino al 10 ottobre, è sempre più punto di riferimento per la nautica del Centro-Sud Italia, che rappresenta circa il 40 % del mercato nazionale.

Con 100 espositori, 150 imbarcazioni ed oltre 80 marchi nautici, continua il trend di crescita, già registrato nella scorsa edizione.

Particolarmente apprezzata la formula espositiva, che si sviluppa su 9 giorni, adottando un format agile, che offre agli espositori la possibilità di incontrare la clientela in modo più mirato ed efficace.

La manifestazione, infatti, prevede un’apertura libera al pubblico nei 2 weekend (2-3 ottobre e 9-10 ottobre dalle 10.00 alle 19.00), riservando invece agli espositori la possibilità, durante la settimana, di effettuare incontri con clienti e fornitori in piena tranquillità.

“La possibilità di esporre le imbarcazioni a mare in un contesto territoriale di grande pregio ambientale, supportati dai migliori servizi per la nautica – dichiara Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi – è un plus straordinario. Effettuare una prova in acqua, navigando tra Amalfi e Positano, può contribuire alla creazione di qual valore immateriale, legato alle emozioni, in grado di attrarre sempre più appassionati del mare verso il diporto e dare nuove opportunità di crescita alle tante imprese che operano nel settore. Proprio questo obiettivo, unito alla promozione turistica più congeniale alle nostre coste, ci ha motivato in questi anni ad affrontare con le nostre forze tutte le complessità che una esposizione nautica in acqua comporta, coinvolgendo gli stessi clienti del marina in un impegno più ampio legato allo sviluppo della nostra terra.

L’Italian way of life, che il Marina d’Arechi riesce ad interpretare al meglio, può assicurare una identità ancora più forte alle produzioni nautiche di altissima qualità che il nostro paese offre al mercato.

La Città di Salerno, sempre più orientata al turismo, ha bisogno di sviluppare contenuti capaci di attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno. Il Salerno Boat Show, crescendo di edizione in edizione, può essere annoverato tra di essi, rientrando stabilmente nel programma degli eventi cittadini, come una vera festa del mare.

Da quest’anno – conclude Gallozzi – la manifestazione rientra tra gli eventi promossi da Confindustria Nautica, in continuità con il Salone di Genova, allargando ulteriormente i propri orizzonti, per coniugare i temi del turismo del mare, con la promozione di una lunga filiera di attività economiche diffuse sul territorio, che vedono nel marina il proprio distretto di riferimento, in un ritrovato forte rilancio dello yachting italiano ed internazionale”.

INFORMAZIONI SUL 5° SALERNO BOAT SHOW

La quinta edizione sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, nei due fine settimana del 2-3 e 9-10 ottobre dalle 10.00 alle 19.00.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti di contrasto al Covid-19, per accedere è richiesto il Green pass.

Saranno presenti cantieri, dealer, broker, i vari marchi legati al settore dell’accessoristica nautica, gli operatori del settore afferenti ai servizi complementari, con esposizione delle imbarcazioni a terra e a mare e la possibilità di effettuare prove in acqua.

Per maggiori informazioni: www.salernoboatshow.com

Eventi in programma:

sabato 2 e domenica 10 dalle 17.00

musica live a cura di The Art Progetti

domenica 3 e domenica 10 dalle 10.00 alle 13.00

“Fitweb metabolic day” con dimostrazioni dal vivo

sabato 9 ore 10.00

“Freedom and super jump class” con Mascia Marigliano

passeggiata sportiva con cuffie wireless e super jump con prenotazione obbligatoria

sabato 9 ore 18.00

“Emozioni in danza – seconda edizione”, spettacolo a cura di Simona Dipierri

sabato 9 dalle 16.00 alle 19.00

“Nuvole di mare” – Live painting con gli artisti di fama internazionale Andrea Scoppetta e Pasquale Qualano, a cura di DLivemedia.

Un appuntamento originale, in compagnia dei due rappresentanti delle più grandi Case Editrici Mondiali, Marvel e Disney-Pixar, che con la loro maestria tecnica, regaleranno dei talk e delle performance pittoriche rappresentative della tematica principale del Boat Show: il mare, le barche e la nautica.

La Giornata sarà condotta e presentata da Pino Cuozzo, famoso blogger e influencer del genere fumetto e letteratura.

