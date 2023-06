Turni massacranti per gli autisti dell’azienda “Leonetti e Gallucci” di Bracigliano: la Ugl chiede un passo indietro della società

Cominciano i turni estivi e comincia il calvario per utenti e lavoratori. Come ogni anno, infatti, si registrano autobus stracolmi nelle ore di punta e non tornano nemmeno per la “bella stagione” le corse serali per dare modo all’utenza di muoversi con più tranquillità. Da qui è scaturita una richiesta urgente di incontro per discutere del sovraccarico di lavoro nei confronti degli operatori d’esercizio della Leonetti e Gallucci di Bracigliano. A chiederla è stato Gabriele Giorgianni, segretario generale della Ugl Autoferrotranvieri di Salerno. “Oltre a turni già molto pesanti effettuati per tutto il periodo invernale, l’azienda ha inviato i turni da effettuare nel periodo estivo solo pochi giorni prima e senza un esame congiunto li ha messi in produzione nonostante ce ne siano un paio non consentiti dai contratti nazionali di categoria degli autoferrotranvieri”.

La Ugl Autoferrotranvieri, in attesa del confronto, ha attuato la disdetta tutti gli accordi di secondo livello firmati in passato, perché non ci sarebbero più le condizioni. “Lo facciamo perché notiamo la noncuranza dell’azienda verso i propri dipendenti, che in un passato molto recente come quello periodo pandemico si sono messi a disposizione per il bene comune. Pertanto, abbiamo chiesto un’urgente convocazione, in quanto tale atteggiamento non è più accettabile”, ha concluso Giorgianni.