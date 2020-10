Il tradizionale Ascolese conquista l’argento al Miglior panettone del mondo 2020.

Il panettone classico del pastry chef Fiorenzo Ascolese segna un nuovo traguardo e conquista la medaglia d’argento al contest Mondiale organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceri Cioccolatieri e Gelatieri, svoltosi lo scorso weekend a Roma, negli spazi di Cinecittà World e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Nell’edizione 2019 fu medaglia d’oro.

Erano ben 300 i pasticceri in gara provenienti da tutto il mondo. E ancora una volta il gusto della tradizione Ascolese ha saputo distinguersi conquistando una giuria di tutto rispetto, composta da quattro campioni del mondo di pasticceria: Roberto Lestani presidente di giuria, insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari ed Enrico Casarano. Insieme a loro Claudia Mosca, Maurizio Santilli e Gianni Pina.

Profumo, Taglio, Cottura, Gusto, Sofficità, Alveolatura. Tutto è stato attentamente vagliato e giudicato prima di assegnare il meritato premio.

Il panettone di Fiorenzo Ascolese è realizzato con maestria artigianale. Un gusto genuino e buono dato sia dalla scelta delle materie prime e sia dalla sapienza con cui sono abbinate fra loro. Ad esempio non uvetta qualunque, ma l’uva passa di Pantelleria o quella sultanina australiana. Così i canditi, solo scorzoni d’arancia candita di Ribera DOP o cedro “diamante”.

«Questo nuovo riconoscimento è la carica giusta in questo particolare momento storico che stiamo vivendo a causa del Coronavirus» ci racconta Fiorenzo Ascolese particolarmente emozionato «Per fortuna esiste anche il lato dolce della vita, che dà allegria, speranza, gioia. Ed è per questo che continuo il mio impegno nella qualità e nella genuinità. Per continuare a regalare emozioni, la nostra Italia ne ha bisogno».

Gli altri premi del pastry chef di San Valentino Torio:

“Medaglia D’oro” nella gara per il “Migliore Panettone del Mondo 2019” // FIPGC

“Migliore Colomba Innovativa” 2019 // Premio Dolce Pasqua

“Miglior Panettone Tradizionale d’Italia” e “Miglior Packaging” // Una Mole di Panettoni 2017 e 2018

“Regina Colomba” 2017

“Miglior Panettone Artigianale” // Re Panettone 2017