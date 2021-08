Troppo forte la Roma, la Salernitana rimedia 4 reti nel ritorno in A all’Arechi. Malore per la moglie di Castori. Mourinho festeggia con la pizza in treno.

Nella notte che riporta la serie A allo stadio Arechi dopo 22 anni di attesa, le stelle sono tutte di colore giallorosso: a Salerno la Roma cala il poker (0-4), trovando la quarta vittoria consecutiva.

Dinanzi a 13mila tifosi (in tribuna anche la principessa del Qatar Hessa Al Thani), la squadra di Mourinho impiega un tempo per sfondare il bunker della Salernitana ma, poi, dilaga.

Bastano pochi minuti per intuire quale sarà il monologo della gara: la Roma attacca a testa bassa, provando a sfruttare soprattutto le corsie esterne; la Salernitana, schierata con la difesa a cinque (Aya in extremis sostituisce Bogdan, out per un problema muscolare), resta arroccata dietro e, quando può, prova ad uscire dalla propria metà campo.

La moglie ha un malore, Castori corre in ospedale – Una corsa in ospedale per sincerarsi delle condizioni della moglie, che aveva avuto in lieve malore allo stadio durante la partita. Per questo, informa la Salernitana, il tecnico Fabrizio Castori non ha partecipato al post-gara della sfida persa 4-0 con la Roma all’Arechi ed è stato sostituito in conferenza stampa dal vice, Riccardo Bocchini.

La società ha fatto sapere che Castori si è recato nel vicino ospedale di Salerno dove la moglie Paola era stata portata dopo aver subito un mancamento. Le sue condizioni, a quanto si è appreso, non desterebbero preoccupazioni.

Riccardo Bocchini, vice allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro la Roma. Bocchini ha sostituito il tecnico Castori, che non si è presentato ai media per le interviste per raggiungere la moglie in ospedale, colta da un malore:

Come sta Castori?

“Ha avuto un problema di cui neanche io conosco la natura perché mi sono dovuto sbrigare per venire qui a sostituirlo. Anche io ho bisogno di sapere cosa è successo“.

Il primo tempo è la nota positiva di questa partita. Che cosa è successo poi dopo l’intervallo?

“E’ normale che quando vai a cercare di ribaltare anche un gol solo, non è facile con una Roma che gioca con così tanta qualità e capacità di tagliare le linee di copertura e tutto diventa più difficile. Sul primo gol ci siamo fatti un po’ sorprendere. Concedere un tiro alla Roma ci può stare, nonostante avessimo fatto un grande primo tempo, siamo rientrati carichi e concentrati però quando apri un po’ le maglie non è facile. Quando arriva un po’ di fatica e non riesci a fare i cambi in maniera tempestiva, la partita prende una piega difficile. Non siamo riusciti a riprende la partita, ma ripartiamo dal primo tempo e da quello che abbiamo fatto contro una squadra fortissima e di grande personalità. Dobbiamo rivedere alcune cose, sul mercato ancora stiamo operando. La fiducia non ci deve mai abbandonare, deve spingerci a fare partite della portata del primo tempo“.

Dove vi piacerebbe che la società operasse sul mercato?

“Abbiamo bisogno soprattutto a livello numerico di completare una rosa che viene da un periodo in cui abbiamo avuto le nostre difficoltà. Siamo in ritardo perché le questioni societarie ci hanno visti freddi per un periodo di tempo, poi molti giocatori sono andati via e dobbiamo riempire le caselle adesso, nel miglior modo possibile. Oggi tutto è venuto in risalto perché avevamo moltissime assenze. La società sa cosa cerchiamo, ha cercato di operare nella direzione stabilita“.