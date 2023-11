Trio Quodlibet in concerto venerdì 3 a Cava

Il Trio Quodlibet, gruppo torinese molto apprezzato, formato da Vittorio Sebeglia al violino, Virginia Luca alla viola, e Fabio Fausone al violoncello, suonerà a Cava de’ Tirreni per il nuovo appuntamento dei “Concerti d’autunno”, venerdì 3 novembre (ore 20), nel salone del Complesso monumentale “San Giovanni”. Oltre ad opere di Ludwig van Beethoven (Serenata in re maggiore op. 8) e di Ernő Dohnányi (Serenata in do maggiore op. 10), sarà eseguito il brano per violino e violoncello “Se le anime”, composizione del napoletano Francesco Sgambati, tra le partiture selezionate nell’ambito della “Call” per giovani compositori promossa dall’Accademia “Jacopo Napoli”.

I biglietti del concerto sono acquistabili in prevendita a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it (posto unico: 10 euro; ridotto per studenti under 25: 5 euro).

Rassegne e festival di rilievo nazionale ed internazionale hanno ospitato il Trio Quodlibet che, tra gli altri, si è esibito per i “Concerti del Quirinale” a Roma, per gli Amici della Musica di Firenze, il Museo del Violino di Cremona, il festival “Pablo Casals” di Prades, il festival MiTo, oltre a tournée in Francia e in Corea del Sud. Premiato in diversi e prestigiosi concorsi, il gruppo ha eseguito in diretta per Rai Radio3 (La Stanza della Musica) l’integrale dei trii di Beethoven, musicista cui ha dedicato anche il progetto discografico “Il Re Maggiore”. In omaggio a Bach il Trio ha, invece, inciso le Variazioni Goldberg.

Diretta da Giuliano Cavaliere e organizzata dall’Accademia “Jacopo Napoli”, la rassegna dei “Concerti d’autunno” andrà avanti con giovani talenti e rinomati esponenti della musica da camera fino al 15 dicembre. Protagonista dell’appuntamento successivo, il 17 novembre, sarà il pianista catanese Nicolò Cafaro, premiato al 62° Concorso “Busoni” e vincitore dell’ultima edizione del “Premio Venezia”.

Info: www.jacoponapoli.it

facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli