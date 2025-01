Treni, tentano di sfondare centralina elettrica a Roma-Aurelia

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, ignoti hanno forzato l’ingresso del locale che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia, cercando senza successo di sfondare la porta blindata che custodisce i macchinari. Sono stati divelti alcuni paletti della recinzione e sono stati rotti alcuni allarmi volumetrici. Sul posto sono stati rinvenuti martelli e cacciaviti. Sulla vicenda, che vede nel mirino un importante locale per la circolazione dei treni, Ferrovie dello Stato ha presentato denuncia. L’allarme è stato lanciato ieri, dopo la segnalazione del personale di Fs Security. “"Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana”, dive il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in una nota diffusa da Mit. Il gruppo Fs ha denunciato il ritrovamento di una catena appesa alla rete elettrica della stazione di Montagnana (Padova) e un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma Aurelia. “Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie” conclude Salvini. "Episodi gravi e inquietanti sulla rete ferroviaria: non vorremmo che, fallito l’assalto giudiziario per il caso Open Arms, qualcuno cerchi di fermare Matteo Salvini organizzando una ‘rivolta sociale’ che si concretizza con danneggiamenti e assalti alle ferrovie. Auspichiamo che Salvini possa riferire in aula nei prossimi giorni", scrivono i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

