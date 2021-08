TRE PARETI DI VERDE VERTICALE INAUGURATE DAL SINDACO NAPOLI NEI  “GIARDINI 8 MARZO” DEL QUARTIERE EUROPA DONATE DAI CLUB ROTARY DI SALERNO.

I “Giardini 8 Marzo“ di Via Pietro De Ciccio/Largo Moscati, nel Quartiere Europa, si arricchiscono di tre pareti di verde verticale donate alla città da tre Club Rotary salernitani: “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera; “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Vincenzo Abate e “Rotary Club Salerno a.f.1949” , presieduto dalla professoressa Maria Rosaria Lombardi. Le tre pareti di verde verticale (Green Atwork) realizzate dalla ditta “Green Urban Gardens” di Vittorio Sangiorgio, sono costituite da una struttura portante coperta con un substrato inorganico dove le piante si radicano e crescono in verticale senza aver bisogno di terriccio, ma con dei micro-sistemi di irrigazione e fertilizzazione automatizzati, che ne consentono la coltivazione e il mantenimento. Queste strutture vengono utilizzate anche per le facciate o per i tetti giardino Le piante inserite nella struttura sono prevalentemente della macchia mediterranea come rosmarino e felci. Ad inaugurare venerdì sera le tre strutture verticali è stato il Sindaco Vincenzo Napoli che tre anni fa volle dedicare questo parco urbano alle donne:” I Club Rotary con le loro iniziative puntuali producono una riqualificazione indotta come quella attuata attraverso queste pareti di verde verticale che ingentiliscono ulteriormente i “Giardini 8 Marzo”. L’installazione delle tre pareti verticali, che rappresentano simbolicamente lo sviluppo di una filosofia green all’interno della città, rientra nell’ambito del progetto rotariano distrettuale triennale “Urban Green” iniziato lo scorso anno dai Past President: avvocato Alberto Cerracchio (Rotary Duomo), dottor Dino Bruno ( Rotary Salerno Est) e dottor Rocco Pietrofeso (Rotary Salerno a.f.1949) che continuerà nei prossimi due anni come ha spiegato il portavoce dei presidenti rotariani, il Past President Alberto Cerracchio:” Saranno anche organizzati dei corsi di educazione ambientale nelle scuole del territorio per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente. Saranno inoltre donate alla città centinaia di alberi di medio e alto fusto che saranno messe a dimora nei luoghi scelti dall’Amministrazione Comunale di Salerno”. Presente anche l’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno che ha lodato l’iniziativa: ” Questo che potremmo definire un “ monumento verde” della città potrebbe sicuramente essere replicato in altri luoghi del nostro territorio”.

Aniello Palumbo