Tragedia in mare ad Agropoli: la scomparsa di Massimo Pisciottano

La comunità di Agropoli è stata scossa dalla tragica scomparsa di Massimo Pisciottano, un pescatore settantenne conosciuto localmente come Simone. Pisciottano è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 5 gennaio, vicino al fiume Solofrone. La sua salma è stata successivamente trasferita alla sala mortuaria dell’ospedale civile di Agropoli, come riportato dal quotidiano Il Mattino.

Il pescatore è stato scoperto in mare, vicino alla sua imbarcazione, in circostanze misteriose, poiché era privo di abiti. Dopo un esame esterno, il medico ha concluso che la causa della morte è stata un improvviso malore. Si ipotizza che Pisciottano possa essere caduto in mare, rimanendo intrappolato con i piedi tra funi e reti. La sua barca è stata successivamente trovata arenata sul litorale di Agropoli, non lontano dalla foce del Solofrone.

Questa tragica vicenda ha lasciato la comunità in lutto e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei pescatori locali e sulle circostanze che hanno portato a questo fatale incidente.