Torna il visionnaire film festival dal 3 luglio al 14 settembre a Baronissi

Si svolgerà dal 3 luglio al 14 settembre 2024 la quarta edizione di visionnaire24 festival che trasformerà il Museo d’arte contemporanea-FRaC Baronissi in un luogo di visioni e di visionari, con narrazioni di storie di artisti e di vite eccezionali, attraverso i linguaggi del cinema documentario, della musica, del giornalismo e del teatro. La rassegna, promossa dal Comune di Baronissi guidato dal Sindaco Anna Petta, si inserisce nel percorso culturale e innovativo intrapreso dal Museo FRaC-Baronissi diretto da Massimo Bignardi in sinergia con l’Associazione Tutti Suonati, con la direzione artistica dell’attore Andrea Avagliano; quest’anno la manifestazione si avvale della collaborazione di Canoneinverso officina di idee e ha il patrocinio morale dell’Associazione Roberto Rossellini.

La quarta edizione avrà come tema la Perdizione, raccontata attraverso proiezioni e dibattiti: dalla musica, allo spettacolo, dal giornalismo all’arte contemporanea, fino ad arrivare al teatro.

“Baronissi è riconosciuta come ‘Città della Cultura’ con una forte vocazione turistica grazie al suo grande patrimonio storico-architettonico e per lo spessore culturale degli eventi proposti – afferma il neo Sindaco Anna Petta -. L’arte rientra tra gli asset strategici per lo sviluppo economico e sociale, oltre che per la formazione dei nostri giovani. Indaghiamo i nuovi linguaggi della contemporaneità attraverso il Museo FRaC e le tante iniziative che si sviluppano su tutto il territorio, dal cinema alla street art, ai grandi vernissage. I nostri obiettivi per il futuro sono molto ambiziosi, coinvolgendo bambini, giovani e scuole con il contributo di tante realtà associative. Siamo una città in fermento: vogliamo fare di Baronissi un polo culturale e turistico d’eccellenza. Gli appuntamenti di Visionnaire, rassegna giunta alla sua quarta edizione, ci proietteranno in una dimensione sognante, tra visioni e visionari, in uno spazio incantevole, il Giardino degli Aranci, che sovrasta lo splendido Parco del Ciliegio, incastonato nell’antico Convento dei Frati: un’occasione unica per immergersi tra le bellezze della nostra città, opportunità di aggregazione e confronto con i grandi protagonisti dello spettacolo, del cinema documentario e del teatro. Gli eventi si inseriscono nella più ampia programmazione dell’estate di Baronissi, trasversale a tutte le fasce d’età, per vivere le vacanze all’insegna dell’allegria, dell’arte e dell’inclusione, in cui la cultura assume un ruolo cardine per la crescita per tutta la comunità”.

“Siamo contenti della crescita e del risalto che sta avendo Visionnaire – dichiara Andrea Avagliano direttore artistico di Visionnaire – con la partecipazione di tanti ospiti illustri e l’attenzione e affetto sempre maggiore da parte del pubblico e del territorio. Il tema di quest’anno è uno stimolo a guardare la realtà da angolazioni sempre diverse, a volte anche scomode, per trovare nuove possibilità di lettura nella ricerca di senso.

“Ci siamo – dichiara Massimo Bignardi direttore artistico del Museo-FRaC – il programma della quarta edizione di Visionnaire, rassegna di narrazioni tra cinema documentario e teatro, è pronto e già partono i preparativi per la kermesse che, tra luglio e settembre, vedrà in scena sulla terrazza del Museo-FRaC Baronissi, attori, registi, scrittori, sceneggiatori. Una manifestazione partita in sordina l’anno nel quale lasciavamo alle spalle il dramma della pandemia da COVID19, Visionnaire conferma anche quest’anno la sua capacità di interpretare temi dell’attualità, tracce utili per comprendere la moltitudine di realtà che circondano l’uomo del terzo decennio del Duemila. Il tema di quest’anno che il curatore Andrea Avagliano, direttore artistico della rassegna, ha posto quale linea guida, è la perdizione, riassumendo nel termine sia la condizione personale, intima, sia lo smarrimento del Sé collettivo, cioè il disorientamento di una umanità che sta scivolando, suo malgrado, verso la possibilità di un abisso”.