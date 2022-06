Torna il Premio Best Practices per l’innovazione di Confindustria Salerno, da oggi fino a venerdì 17 alla Stazione Marittima e in Camera di Commercio.

Creatività e contaminazione sono le parole chiave del Premio Best Practices, che promuove la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle progettualità migliori tra imprese, spin off e start up.

La tre giorni dedicata all’innovazione con tavole rotonde e la presentazione dei progetti è giunto alla XVI edizione, nato su proposta del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, e torna alla Stazione Marittima di Salerno, il 15 e 16 giugno, e il 17 giugno nel Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno.

L’iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno in collaborazione con la Camera di Commercio, Sviluppo Campania e con i main partner Terna e Banca di Credito Popolare. Tanti gli ospiti nazionali e internazionali a partire da Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno e Vincenzo Loia, rettore Università degli Studi di Salerno.

Culmine dell’edizione sarà la premiazione del 16 giugno, a partire dalle 16, con gli interventi dell’assessore della Regione Campania alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione e Danilo Iervolino, Presidente US Salernitana 1919 e Founder Università Telematica Pegaso.

Il 17 giugno dalle 16 ci saranno invece i talk di Antonio Ferraioli, Presidente Confindustria Salerno, Andrea Prete, Presidente Unioncamere e Vincenzo Boccia, Presidente LUISS sul tema Le Organizzazioni ad alto capitale umano.

Il Premio sarà l’occasione di incontro tra domanda e offerta di innovazione e favorisce sinergie che, negli anni, hanno costruito un ecosistema che ha dato vita a tante nuove idee e a tante nuove iniziative imprenditoriali. In questa XVI edizione, tutta in presenza, ritorna anche l’Hackathon promosso da Terna, facilitato da Rete Mediterranea per l’Innovazione, insieme agli studenti di alcune scuole secondarie e Università di Salerno.

