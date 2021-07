Torna il Frecciarossa per il Cilento.

“Da domani, venerdì 9 luglio, e fino al 26 settembre ritorna, grazie all’impegno della Regione Campania, il servizio dell’Alta velocità da Milano fino a Sapri”. Lo rende noto la Regione Campania.

“In tutti i week end di luglio, agosto e settembre sarà possibile raggiungere, passando per Napoli, le località del Cilento in maniera più rapida ed agevole – informa una nota – Le fermate previste nel Cilento sono alle stazioni di Agropoli, Pisciotta, Centola/Palinuro, Sapri. Il servizio è attivo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per un totale di 72 viaggi tra andata e ritorno, con un impegno di spesa della Regione di 200.000 euro annui. L’azione si inserisce nel più ampio quadro di sviluppo di politiche di mobilità al servizio del settore turistico per la valorizzazione della Campania”. (ANSA).