Tonino Cardamone al Teatro Arbostella

Continua ad essere la risata il filo conduttore del cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito giunto alla XVII edizione e promossa dall’associazione omonima presieduta da Immacolata Caracciuolo con la direzione artistica di Arturo Esposito.

Per l’ultimo week-end di gennaio e per i primi due di febbraio, momenti di pura comicità e sagaci battute cabarettistiche con la Compagnia Fuori dalle Quinte in “E a mme, me danno a’ pensione – ovvero Tonino Cardamone giovane in pensione”, una farsa che attinge dalla vita reale. La comicità irriverente dell’autore, Paolo Caiazzo (in collaborazione con Ardone, Peluso e Massa) è l’elemento principale di questa commedia, rappresentata magistralmente dalla compagnia teatrale battipagliese che conta nel suo organico ottimi e giovani interpreti che coinvolgeranno il pubblico in un vortice d’ilarità. La regia è di Eduardo Di Lorenzo.

LA STORIA “E a mme, me danno ‘a pensione!” Questo è il pensiero che più di una volta attanaglia la mente di Nicolino Esposito, giovane trentenne precocemente pensionato per disturbi mentali, disturbi che con la sua saggezza, lo aiutano ad analizzare il mondo che lo circonda con estrema lucidità. Ma è matto per davvero o è tutta una finzione per intascare l’assegno a fine mese? In fondo potrebbe darsi che l’unico veramente “lucido” in casa Esposito (con una sorella zitella e tirchia innamorata di un amico di famiglia disoccupato, un cugino convivente sfrattato dalla moglie che si crede il nuovo Zeffirelli, una vicina di casa ambigua e seducente, la domanda sorge spontanea) sia proprio lui. Sarà un controllo di un ispettore dell’Inps a guastare “l’armonia” familiare, innescando uno spettacolo dentro lo spettacolo che alla fine servirà solo ad aumentare la confusione in casa. Il finale che non ci si aspetta svelerà i retroscena di questa convulsa e divertente vicenda abilmente interpretata oltre che da Di Lorenzo da altri validi attori come Danilo Candela, Mariarosaria Milito, Francesco Mondelli, Antonio Tortora, Massimiliano Conte, Orietta Morosini / Rossella Cirigliano e Giovanna Trotta.

Collaborano alla realizzazione dello spettacolo l’Aiuto Regia di Danilo Candela, i Movimenti Coreografici di Marina Ansalone, la Consulenza Musicale di Nunzia Carrozza, la Direzione di Scena di Annamaria Galluccio, la parte Audio e Luci di Andrea Valletta, la Scenotecnica affidata alla B.art e CMC, gli Elementi di Scena di Luciano Cappiello e le Foto di Scena affidate a Emanuela Napoli

Spettacoli in scena 25-26 gennaio, 1-2-8-9 febbraio 2025 (sabato ore 21.00, domenica 19.30)

Costo biglietto intero 13 euro, ridotto 11 euro (over 65anni e under 14). Si accetta bonus docente

Info e prenotazione obbligatoria: 3471869810 – 3282664758 – 0893867440