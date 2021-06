Todis Salerno Basket 92, il bilancio di fine stagione.

Rompete le righe per la prima squadra della Todis Salerno ’92, che ieri sera ha salutato le atlete e lo staff dopo un campionato di serie B femminile molto soddisfacente, concluso al secondo posto dietro la corazzata JustMary Capri. Un risultato comunque importante per il roster guidato da Aldo Russo, che ha un’età media di 21,5 anni.

Tutte le atlete, gli allenatori, i dirigenti, lo staff e i collaboratori si sono ritrovati al ristorante del Lido Eureka, di fronte al mare, per trascorrere una serata insieme e darsi appuntamento a presto, per una nuova stagione. Scambio di doni e messaggi di affetto. La squadra capitanata da Camilla Valerio ha dimostrato di essere un gruppo vero. E ora? Patron Angela Somma ha già la testa al 2021/22: “Sono ovviamente molto contenta della stagione, del lavoro dello staff tecnico e dirigenziale. Le ragazze mi hanno dato grandi soddisfazioni, sono felicissima dei risultati e del gruppo creato. Ho intenzione di continuare con questo progetto che credo possa essere a lungo termine. Spero che la maggior parte delle giocatrici possa restare a Salerno anche l’anno prossimo per raggiungere risultati ancora più importanti. Ripescaggio in A2? Presto per dirlo, ma non nego che ci pensiamo. Come società abbiamo eventualmente le carte in regola. Salerno merita ben altri palcoscenici. Vedremo, c’è molto tempo per continuare a ragionarci e a fare tutte le valutazioni del caso”.

Intanto la Todis Salerno ’92 registra la convocazione nella Nazionale olandese Under 20 di Cheyenne Van der Linden, pivot classe 2001 che domani (3 giugno) sarà a disposizione del suo selezionatore per una serie di partite amichevoli che inizierà con il match contro il Belgio. L’esperienza italiana ha fatto crescere tantissimo la giovane giocatrice, che ora si godrà questa bella esperienza in rappresentanza del suo Paese.