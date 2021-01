Il mondo dei nuovi VIP tra televisione e social

V.I.P. , acronimo di Very Important People, tre lettere usatissime nel linguaggio comune per definire i vari aspetti del mondo privilegiato e glitterato dello stardome, ma non solo. Quante volte vi sarà capitato di leggere di promesse di trattamenti vip, di casino vip, di vip card, ecco, si tratta del classico stratagemma acchiappa-clienti usato molto di frequente per promettere tutta una serie di condizioni di favore e di vantaggi che riportano alla memoria lo stile di vita da favola di attori, business men, e le nuove figure di celebrità moderne. Si tratta di slogan e tattiche pubblicitarie che, nonostante spesso siano prive di contenuti, fanno presa sul cittadino medio che farebbe carte false per sentirsi importante, almeno una volta nella sua vita. Ma quali sono le nuove categorie di celebrità moderne, quelle che consentono a chi ne fa parte di essere sempre presente agli eventi più importanti, alle serate in Costa Smeralda, nei programmi di riciclo con la parolina vip campeggiare, immancabile, nel titolo?

Il mondo dei social ha rivoluzionato tanti aspetti della nostra vita, entrando prepotentemente nelle nostre routine quotidiane, scandendone i tempi e qualche volta sostituendosi ad abitudini sicuramente più sane per il corpo e per la mente. Tutto il mondo della comunicazione e dell’informazione utilizza i social come tramite, basti pensare ai tweet presidenziali di Trump, o alle dirette Facebook di Conte. Stiamo andando verso una graduale sostituzione di quello che era il ruolo della televisione, il media per eccellenza, ossia quello di veicolare messaggi e pubblicità e di generare giri d’affari decisamente importanti.

Ecco che magicamente, chi è riuscito a crearsi una posizione di rilievo e un seguito su Instagram, è oggi ambitissimo a livello di strategie di marketing, e a queste figure spetta quindi di diritto il ticket d’ingresso per questo ambiente dorato.

Se vi siete ritrovati davanti a un programma pomeridiano su una TV generalista e chiedervi chi sia una determinata persona e per quale motivo sia ospite, opinionista o oggetto di aspre critiche da parte di altrettanti volti ignoti, beh, non preoccupatevi, non siete i soli, ma fate ormai parte della minoranza. Semplicemente il riuscire a stare alla larga da programmi privi di contenuti, per scelta o per necessità, vi ha privato della possibilità di entrare in contatto con queste nuove celebrità.

Volete recuperare? Nessun problema, è facile e vi basterà spendere qualche pomeriggio davanti al piccolo schermo per farvi un’infarinatura utile per darvi le basi nel caso vogliate approfondire.

Ecco qualche consiglio per orientarvi.

Uomini e Donne

In questo caso siamo davanti a un precursore dei canali moderni per la creazione dello status di celebrità. Il programma di Maria De Filippi ha prodotto decine di fenomeni televisivi che poi si sono riversati in qualsiasi altro appuntamento mondano. I nuovi media non hanno fatto altro che diventare una cassa di risonanza per questo tipo di personaggi.

Pomeriggio Cinque

Il programma condotto da Barbara D’Urso è un minestrone indefinito di contenuti che vanno dai servizi pseudo-impegnati ai tormentoni sul nulla, orchestrati sapientemente dalla regina incontrastata dei pomeriggi italiani. Il programma si nutre in maniera avida di tutto quello che viene fuori dalle altre trasmissioni del canale e da quei fenomeni trash che poco alla volta diventano tormentoni globali. Non serve seguire l’intera trasmissione, anzi, non è consigliabile. Vi basterà assistere a una delle classiche tavole rotonde in cui personaggi mai visti dicono la loro su tutto. E sono le stesse persone che la prossima estate (pandemia permettendo) andranno ad animare le serate mondane delle estati vip nelle località più rinomate dello stivale.



Grande Fratello/Isola dei Famosi – VIP edition

Anche qui siamo in presenza di un format non recentissimo, ma che ovviamente risente del movimento e dal richiamo delle nuove celebrità. Ecco perché accanto alla contessa di non ben precisate origini e al cantante attempato in cerca di guadagni facili, vengono affiancati tutti questi nuovi personaggi senza arte né parte, che hanno come loro unico merito, l’essere riusciti a entrare nel circuito rappresentato dal combinato disposto di programmi tv trash e social, per crearsi uno status che gli permette stare a testa alta sotto la luce dei riflettori.