Festival Teatro XS Città di Salerno, gran finale al Teatro Genovesi sabato 4 e domenica 5.

Domenica (5 maggio 2019), alle ore 19, saranno proclamati i vincitori dell’undicesima edizione del Festival Teatro XS Città di Salerno. Ad ospitare il gran gala sarà il Teatro Genovesi (via Sichelgaita). Come da tradizione, il momento dell’ufficializzazione dei nomi sarà anticipato da uno spettacolo. Domenica sera al pubblico dell’XS sarà proposta l’ultima produzione della Compagnia dell’Eclissi, “La signora ed il funzionario” di Aldo Nicolaj per la regia di Marcello Andria. In scena Marika De Vita ed Enzo Tota. Direzione di scena, Angela Guerra. Sabato 4 maggio, alle ore 21.15, ci sarà l’anteprima.

Commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal retrogusto acido e corrosivo, La signora e il funzionario fu scritta da Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, lotta armata, strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco, sia pure smorzata da una scrittura ironica e briosa, nel serrato e quasi asfissiante dialogo fra un funzionario – espressione tipica e grottesca delle meschinità e delle cattive abitudini radicate nella burocrazia ministeriale – e una di quelle terribili signore borghesi che popolano il teatro del prolifico commediografo piemontese, all’apparenza frivole e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità.

“Sfrondato dei riferimenti più strettamente legati alla congiuntura socio-politico d’origine e trasportato in un luogo e in un tempo meno definiti e vagamente più attuali, lo spettacolo punta, sì, sulla critica pungente dei vizi nascosti e delle piccole virtù della middle class, bersaglio privilegiato della satira dell’autore”, scrive Marcello Andria nelle note di regia.

Otto sono state quest’anno le compagnie che hanno partecipato al Festival Teatro XS Città di Salerno: la Corte dei Folli di Fossano (CN) con lo spettacolo “Nel nome del padre” di Luigi Lunari, A.LIB.I Associazione Culturale di Tricase (LE) con “ventOtene” di Walter Prete, la compagnia Colpo di Maschera di Fasano (BR) con “A Vigevano si spacca! – storia a tratti musicale di chi canta Rino Gaetano” di Mimmo Capozzi, “TeatrArte” di Macerata con “Macbeth” nell’elaborazione di Eleonora Sbrascini, “Le Fortunate eccezioni” di Lucca con “Parole incatenate” di Jordi Galceran, la Compagnia Teatrale Calandra di Tuglie (LE) con “Edipo Re” di Sofocle, il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento (PN) con “Virginia va alla guerra” di Norina Benedetti e il Teatro di Anghiari (AR) con “Una spina nella carne” di Francesca Ritrovato, vincitore del IV Festival MonoDrama di Sala Consilina (SA).

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, diretta da Enzo Tota, con il patrocinio dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Genovesi – Da Vinci”, guidato dal dirigente Nicola Annunziata, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana – Fondazione Carisal, delle Soroptimist Club Sezione Salerno, della U.I.L.T. Campania.