Tananai al PalaSele di Eboli venerdì 15

Dopo l’uscita del nuovo album “CALMOCOBRA”, Tananai ha iniziato a diffondere tutta la sua musica con il “CALMOCOBRA LIVE 2024” che lo porterà a viaggiare per tutta Italia per un mese intero e con cui arriverà venerdì 15 novembre al PalaSele di Eboli, unica tappa in regione del tour. Sarà anche la prima volta che il cantautore calcherà il palcoscenico pop della Campania.

In questo tour Tananai dà vita ai suoi più grandi successi e alle novità di “CALMOCOBRA” accompagnato dalla sua band, professionisti ma ormai anche amici e compagni di strada: Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.

Il live abbraccia completamente lo spirito del nuovo album “CALMOCOBRA”: il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Tutto cioè è il simbolo del percorso di crescita personale e artistica fatto dall’artista negli anni, ma anche rappresentazione di quella velocità che vuole abbandonare per godersi ogni singolo momento. Ad accogliere il pubblico c’è un mega schermo centrale rappresentato come un enorme billboard pubblicitario franato al suolo, sul quale, prima dell’entrata in scena dell’artista, viene proiettato il videoclip di presentazione di “CALMOCOBRA” e il suo significato alla ricerca di sé stessi. Protagonista è la musica: un unico, grande, palco, effetti speciali che creano sorpresa ma senza distogliere l’attenzione, il sound design gestito da due dei più grandi tecnici del suono italiani, Andrea Corsellini e Marco Monforte, già impegnati in alcuni dei più grandi tour musicali italiani, e la direzione creativa degli Ombra, show designers tra i più richiesti a livello nazionale e internazionale.

Il concerto si apre con due canzoni del nuovo album, FANGO e BOOSTER, a cui fanno seguito brani ormai entrati nel repertorio dell’artista, QUELLI COME NOI e NERA SALSA DI SOIA che faranno scatenare il pubblico fin dall’inizio del concerto con i loro beat concitati, subito trasformati poi in atmosfera romantica con la hit VELENO. Grandi ballad e canzoni più ritmate si susseguono, VANIGLIA, RAGNI, GUARDA COSA HAI FATTO, GLI ANNI MIGLIORI, MARGHERITA.

Tananai non rallenta mai, senza dimenticare la sua parte più giocosa in PASTA, PUNK LOVE STORIA, MALEDUCAZIONE, BABY GODDAMN, quest’ultima presentata con un nuovo arrangiamento rispetto all’originale. Tananai porta tutta la sua energia sul palco, spostandosi in continuazione, interagendo con la band, protagonista insieme a lui, scendendo tra il pubblico in brani irriverenti come GLI ANNI MIGLIORI, SESSO OCCASIONALE ed ESAGERATA, ma trovando anche dei momenti più statici, quasi di raccoglimento, nei brani più intimi come CALCUTTA, CAMPO MINATO (rivisitata in medley con TRE QUARTI) e RADIOHEAD, dove l’artista si siede sulla panchina, simbolo dei parchi della sua infanzia, quando la musica ha iniziato a farsi strada nella sua vita. Durante questo tour l’artista si mostra al pubblico anche nella veste inedita di strumentista, abbracciando la chitarra in ANDRONE e NESSUN CONFINE e sedendosi al pianoforte in GIUGNO. La presenza di RAVE, ECLISSI, brano che ha dato il nome al primo album del cantautore, ricorda il percorso fatto negli ultimi tre anni, costellato dalle canzoni che lo hanno reso uno degli artisti più amati, come TANGO e ABISSALE, tra gli ultimi brani ad essere eseguiti, ma non mancano le sorprese per far emozionare ancora di più il pubblico.

L’album “CALMOCOBRA”, Eclectic Records/Capitol Records Italy (Universal Music Italia), ha conquistato non solo i cuori dei fan ma anche la vetta della classifica FIMI/gfk nella settimana di uscita debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette. Come avevano ben fatto intendere le tracce che lo hanno preceduto, “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino), “RAGNI”, “CALMOCOBRA”, secondo album in carriera per Tananai, è un disco che farà a lungo parlare di sé anche grazie ai brani inediti in esso contenuti, che portano alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio. Scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, “CALMOCOBRA” segue il successo del primo progetto discografico “RAVE, ECLISSI” (triplo disco di platino e in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023), contenente le multiplatino “BABY GODDAMN” (quintuplo disco di platino), “TANGO” (sestuplo disco di platino), “SESSO OCCASIONALE” (triplo disco di platino), “ABISSALE” (triplo disco di platino) e i dischi d’oro “PASTA” ed “ESAGERATA”.

INFO UTILI I biglietti per la tappa di Eboli del CALMOCOBRA LIVE 2024 sono ancora disponibili su Ticketone e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. Per maggiori informazioni e biglietti: https://www.magellanoconcerti.it , – www.anni60produzioni.com. Frecciarossa è Treno Ufficiale di “CALMOCOBRA LIVE 2024”.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Il programma degli show al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni proseguirà a dicembre con ben sei appuntamenti: Alessandra Amoroso domenica 1 dicembre, Nino D’Angelo sabato 7 (sold out) e domenica 8, Gigi D’Alessio domenica 15 e lunedì 16, Gianna Nannini venerdì 20 dicembre. Nel 2025 il primo artista a calcare il palco di Eboli sarà Lazza con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio, già sold out, mentre giovedì 23 gennaio l’imperdibile appuntamento con IL VOLO “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Riprogrammata per sabato 22 febbraio (inizialmente prevista sabato 8) la tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”, nell’attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.