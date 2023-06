Stella e Luna, due nuove amiche per i bambini seguiti da Villa dei Fiori

Hanno un pelo lucido e scuro come le notti estive. Si chiamano Stella e Luna le due cucciole di Labrador che si sono aggiunte alla grande famiglia di animali di Villa dei Fiori e che daranno il loro contributo nella cura dei bambini con spettro autistico e nella riabilitazione neuromotoria.

Del loro addestramento si sta occupando la dottoressa Emilia Coppola, specializzata in Fisioterapia, che pone l’accento anche sulla valenza terapeutica che le cucciole di Labrador possono rivestire nel rapporto con i pazienti.

«I labrador – spiega la dottoressa Coppola – sono cani straordinari, molto docili, che contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei bambini con spettro autistico e la percezione dell’ambiente circostante. I bambini hanno difficoltà a relazionarsi, ad incrociare lo sguardo, e nei labrador trovano una presenza positiva che li aiuta ad accrescere la propria autostima e ad incentivare l’autonomia. Vorrei, inoltre, utilizzare i labrador anche nel campo della riabilitazione neuromotoria».

Le due cucciole di labrador hanno sei mesi e sono ancora in fase di addestramento. «Pian piano – aggiunge la dottoressa Coppola – le stiamo abituando agli ambienti che dovranno frequentare. Quelle stanze dovranno essere loro familiari perché non siano disorientati quando incontreranno i bambini. Credo che l’addestramento durerà ancora qualche mese, ma non possiamo conoscere i tempi esatti perché dipende dai tempi di reazione dei cani».

Il Centrodi riabilitazione “Villa dei Fiori” è stato pioniere nell’adozione della pet therapy. L’espressione inglese fu coniata nel 1964 da Boris M. Levinson, psichiatra infantile. L’impiego di animali da compagnia nella cura di alcune patologie ha avuto una rapida evoluzione anche in Italia. Nel 2015 sono state approvate le “Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali” con le quali sono stati disciplinati gli standard operativi e i compiti delle varie figure professionali che compongono l’équipe multidisciplinare che programma e porta avanti gli specifici interventi.

Terminata la fase di addestramento, le due cucciole di labrador si aggiungeranno agli altri animali con cui gli ospiti di “Villa dei Fiori” possono relazionarsi, tra cui il cavallo, gli alpaca, il pavone, galline, conigli e diversi tipi di volatili.

(la pubblicazione delle foto è autorizzata dai genitori del minore)