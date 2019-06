Yellow Ball Waterpolo International Event, tutto pronto per la V Edizione.

“Il nostro torneo ambisce a crescere sempre di più – spiega il direttore generale Gianluca Leo – In questi anni si è lavorato molto bene riuscendo a diventare una solida realtà nel panorama sportivo e siamo orgogliosi di quanto fatto”.

Ma come nasce l’idea di organizzare un torneo del genere? “Ricordo sempre con grande piacere quando cinque anni fa il nostro gruppo di lavoro, capitanato dal leggendario Gabriele Pomilio, tra gli ideatori del prestigioso Haba Waba, la mamma di tutti i tornei giovanili, si approcciava ad organizzare e gestire un torneo così complesso. Il risultato fu un vero e proprio successo: da allora le richieste di partecipazione da parte dei club e degli atleti sono aumentate esponenzialmente. Le prime tre edizioni si sono disputate a Napoli, la nostra fantastica città, cornice sublime ma poco funzionale alle esigenze del torneo. Ecco allora l’idea di trasferirci in un vero e proprio villaggio”.

Da due stagioni, infatti, la casa dello Yellow Ball è il meraviglioso villaggio calabrese: una location che vanta al suo interno appartamenti, piscine, campi di basket-volley-tennis-calcio oltre che l’ampia spiaggia bagnata dal Mar Ionio; tra le strutture più prestigiose del tour operator multinazionale Futura Vacanze che ha sposato pienamente l’iniziativa.

All’interno del complesso, poi, anche il maestoso Acquapark Odissea 2000, tra i più grandi parchi acquatici del sud Italia.

Lo Yellow Ball anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio di prestigiose istituzioni, sportive e non: Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Corigliano-Rossano, EOC – Comitato Olimpico Europeo, CONI, LEN e Federazione Italiana Nuoto.

All’interno della kermesse -precisamente il giorno 27 Giugno – si svolgerà anche il prestigio ‘clinic’ organizzato da Amedeo Pomilio e Massimo Tafuro, rispettivamente vice allenatore della nazionale italiana maggiore di pallanuoto ed allenatore della nazionale giovanile. All’incontro, dal titolo “Dalla base alla nazionale A: metodologia, obiettivi e didattica dell’allenamento della categoria under 13” parteciperanno tutti i tecnici delle squadre iscritte.

Direttore tecnico del torneo sarà, per il secondo anno consecutivo, Amaurys Perez, campione del mondo di pallanuoto e vice campione olimpico, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi di successo quali Ballando con le stelle, Pechino Express e L’isola dei famosi. “E’ un evento meraviglioso che regala tante emozioni ai giovani atleti partecipanti e che fonde al suo interno felicità, divertimento ed agonismo. E’ un torneo che resterà sempre impresso, per bellezza ed organizzazione, nelle menti e nei cuori dei ragazzi per tutta la loro carriera sportiva. Sono sicuro che la quinta edizione sarà un vero e proprio successo”.