Virtus Arechi, ancora un derby, si va in casa della Scandone Avellino.

Testa, cuore e carattere, servirà un po’ di tutto questo domani pomeriggio alla Virtus Arechi Salerno per dimenticare il ko di Pozzuoli, (ri)dimostrare tutto il proprio valore e voltare così velocemente pagina.

Domenica alle 18:00 al Pala del Mauro contro la Felice Scandone Avellino la squadra di coach Parrillo sarà impegnata nella penultima giornata del girone D1, quaranta minuti che…: “Bisognerà giocare ricordandoci quello che è accaduto a Pozzuoli una settimana fa, perché quella partita deve farci capire tanto: che le gare vanno giocate dal primo all’ultimo secondo con grande intensità e che vanno lette nel modo corretto – le parole del capo allenatore della Virtus alla vigilia della palla a due -. In settimana ci siamo concentrati proprio su questi aspetti, con la consapevolezza che dobbiamo migliorarli e di riflesso eliminare quindi i passaggi a vuoto che abbiamo in alcuni momenti che sembrano farci fare un passo indietro nella nostra crescita dopo tutto quello che di buono abbiamo mostrato in precedenza”.

Intanto mercoledì scorso nel recupero della nona giornata la Scandone ha battuto in casa la Luiss Roma: “Avellino è una squadra forte, lo sappiamo, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Il gruppo è sereno e in settimana ci siamo preparati nel modo corretto, sapendo che dalla difesa possiamo poi trovare ritmo in attacco – afferma Parrillo -. Ogni gara va affrontata nel modo corretto, sapendo che emozioni e strategie possono cambiare di giornata in giornata. Ad ogni modo ora dobbiamo trovare la giusta continuità e per farlo dobbiamo giocare insieme, perché dà qui possiamo costruire i nostri successi”.

La partita del week-end sarà trasmessa, come di consueto, a pagamento in diretta streaming sulla piattaforma della Lega (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e in differita da Tv Oggi Salerno nelle giornate di lunedì 1 alle ore 00:30 e di mercoledì 3 marzo alle ore 20:45.