Saledil Guiscards, domani l’esordio casalingo contro la quotata Pallavolo Pozzuoli

aledil Guiscards, domani l’esordio casalingo contro la quotata Pallavolo Pozzuoli

Subito un big match alla Senatore. Izzo: «Vogliamo sfruttare il fattore campo ed il calore del pubblico»

Esordio casalingo e subito big match per la Saledil Guiscards, il team volley della polisportiva presieduta da Pino D’Andrea. Domani pomeriggio, sabato, con fischio d’inizio alle ore 18:30, capitan Laura D’Auria e compagne affronteranno alla palestra Senatore la Pallavolo Pozzuoli.

Dopo il successo ottenuto all’esordio sul campo della Primavera, per le foxes arriva subito un match importante contro una delle favorite per la promozione in serie B2. Dopo aver perso i play off per un soffio nella scorsa stagione, Pozzuoli ha scelto di ripartire infatti da Nico Borghesio, coach che di promozioni se ne intende avendo vinto tanti campionati. L’ultimo salto di categoria il tecnico del Pozzuoli l’ha ottenuto lo scorso anno sulla panchina dell’Olimpia Volley, avendo a sua disposizione Eleonora Troncone, adesso in forza alla Guiscards.

Questo è solo uno dei motivi di interesse di una partita che vedrà le flegree scendere in campo con giocatrici di primo piano come Musella, Del Giudice, Di Francia contro una Saledil Guiscards pronta però a sfruttare al meglio le proprie armi per conquistare il primo successo interno di questo campionato: «Non sarà una partita facile – ha dichiarato alla vigilia Roberta Izzo –, ma sicuramente abbiamo la possibilità di sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico. Affrontiamo una squadra forte ma ce la giocheremo come sappiamo fare e se riusciremo a esprimere il nostro potenziale il risultato arriverà».

L’obiettivo è dare seguito alla vittoria di Baiano, proseguendo nel percorso di crescita: «Contro la Primavera, sabato scorso, potevamo fare di più – ha sottolineato ancora l’opposto della Saledil Guiscards –, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà ma essendo la prima gara di campionato è normale, dato che la condizione fisica non al top. È stato importante vincere ma ora bisogna dare qualcosa in più». Per centrare le vittorie sono spesso decisivi i punti di Roberta Izzo: «Io cerco di fare quanto è nelle mie possibilità per aiutare la squadra. Non è importante chi mette il pallone a terra, ciò che conta è vincere le partite. In tal senso il mio obiettivo è continuare a migliorare partita dopo partita per aiutare la squadra ad andar avanti anche per la società che ci tiene tanto ed è sempre molto presente. Dove possiamo arrivare? Pensiamo a vincere partita dopo partita senza porci limiti».

A cominciare quindi dal big match contro il Pozzuoli, una partita tutta da seguire e che richiamerà sicuramente tanti appassionati e tifosi che potranno anche scoprire le nuove iniziative loro riservate ideate dal presidente D’Andrea a e dallo staff della Salerno Guiscards. Da ricordare, infine, che aggiornamenti live, inoltre, sul match saranno disponibili sui canali social della Salerno Guiscards mentre la telecronaca in differita della partita, infine, sarà trasmessa dai canali del bouquet di Lira Tv.

Il programma della seconda giornata: Cus Napoli-Arzano, Volley World-SG Volley, Saledil Guiscards-Pallavolo Pozzuoli, Phoenix Caivano-Volley Ball 70, Scintille Cava-Vesuvio Oplonti, Elisa Volley Pomigliano-Asd Primavera.

La classifica: SG Volley, Volley Ball 70, Saledil Guiscards, Pozzuoli, Arzano e Oplonti 3, Caivano, Elisa Volley, Primavera, Scintille Cava, Volley World e Cus Napoli 0.

