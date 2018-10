Olympic, brutta sconfitta in casa del San Vincenzo.

Brusco risveglio d’ora solare per l’Olympic Salerno che esce sconfitto al “Comunale B” di Scafati per mano dell’ostico San Vincenzo Unitis. Eppure non si sono disimpegnati male i biancorossi che partono col piede pigiato sull’acceleratore e sfiorano il bersaglio grosso con un siluro dalla distanza di Viviano che sfiora l’incrocio dei pali. Al primo affondo i padroni di casa passano: calcio di rigore e fredda trasformazione da parte di Aprea. L’undici di De Sio non ci sta e si riversa in avanti, memore della sfida di due settimane fa con il Victoria Marra. Ma l’esito non sarà lo stesso: Andrea Condolucci prende in pieno il palo di testa a portiere battuto, De Simone raccoglie uno spiovente anticipando i dirimpettai locali ma conclude di pochissimo a lato con l’estremo difensore avversario in uscita. Goal mangiato, goal subito. Sugli sviluppi di un piazzato dalla trequarti, Persico fa secco Mugnani. La doccia è fredda ma i salernitani continuano ad attaccare, protestando per un fallo fischiato ad Amato fuori e non dentro l’area di rigore e minacciando Ingenito con l’attivo De Simone. Di contro Iovane ed Aprea si incuneano tra le maglie della difesa biancorossa ma Mugnani questa volta non si fa sorprendere. Il secondo tempo si apre sui binari dell’equilibrio con i due portieri protagonisti di interventi risolutrici ma l’espulsione per somma di ammonizioni di De Simone suona come il colpo definitivo del ko per i colchoneros che torneranno a protestare con il sig. Desiderio per un presunto contatto in area con Marano protagonista. Nel finale i pipistrelli sfiorano a più riprese il tris in contropiede che arriverà sul gong grazie a Granato. Ci sarà, poi, tempo per il secondo rosso del match, comminato questa volta a Viviano che priverà i delfini di ben due pedine la prossima settimana.

TABELLINO

SAN VINCENZO UNITIS: Ingenito, Cipriano, Carotenuto, Panariello G., Cirillo, Iovane W., Sessa, Persico (27′ st Scarlato), Iovane A. (30′ st D’Arco), Aprea, Granato. A disposizione: Panariello M., Carraturo, Donnarumma, D’Avino, Longobardi, Coppola, Cavallaro. Allenatore: Troianiello

OLYMPIC SALERNO: Mugnani, Bosco, D’Amico, Contente P. (24′ st Pifano F.), Albini, Trimarco, Amato, Condolucci A. (15′ st Paraggio), De Simone, Viviano, Condolucci E. (4′ st Marano S.) A disposizione: D’Arienzo, Avagliano, Panella, De Domenico, Scannapieco. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Desiderio di Torre Annunziata

RETI: 10′ pt rig. Aprea, 18′ pt Persico, 44′ st Granato

NOTE: Ammoniti Iovane W., Sessa (SV), Amato, Paraggio (OS). Espulsi al 10′ st De Simone (OS) e al 46′ st Viviano (OS) per somma di ammonizioni.

