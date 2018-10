Le ragazze del Salerno Basket 92 sconfitte in casa da Castellammare.

Esordio stagionale amaro per la Todis Salerno Basket ’92 che alla prima di campionato soccombe in casa contro la Banca Stabiese Castellammare: 61-66 il finale dopo una partita equilibrata e decisa sul filo di lana.

Nei primi 20’ con le due compagini non si risparmiano. Linea verde per entrambi i club, con un paio di eccezioni a referto. Primo quarto su ritmi alti, dopo 3’ è 4-4. Salerno gioca molto sotto canestro con Di Donato a fare a sportellate, subisce molti falli ma non sfrutta a dovere un paio di ripartenze interessanti e tiene bassa la percentuale dei liberi. Negli ultimi 4’ le padrone di casa abbassano la guardia in difesa, concedendo canestri facili da sotto. Parità (17-17) al 10’. Nel secondo quarto, Cigic e Potolicchio segnano i primi punti, Atanasovska porta Stabia sul +4: un po’ di confusione per Salerno, poi la reazione con Giulivo e Manolova che consente alle granatine di rimettere il muso avanti. Punto a punto: Potolicchio fa male da tre ma nel gioco successivo Di Donato accorcia prima dell’intervallo lungo (31-32). Buon inizio di Salerno nel terzo periodo con Cigic e Di Donato: la solita Potolicchio, però, con una tripla tiene Stabia a contatto. Scala porta avanti le ospiti ma Cigic è perfetta da tre. Nessuno scappa ma a metà terzo quarto si registra le più bella azione della partita sull’asse Ledda-Cenerini per Salerno. Potolicchio fa il bello e cattivo tempo e le ospiti danno il primo strappo alla gara con un parziale di 0-8 sul finire di periodo. La sola Cigic, con quattro punti consecutivi, tiene a galla le padrone di casa (45-51). Nell’ultimo periodo succede di tutto: ancora la croata alza la voce e accorcia, il coach ospite chiama timeout sul +2 per le sue ragazze. Salerno accelera, riprende la partita e va sul +3 con un guizzo di Manolova a 3’ dal termine. Poi una tripla di Atanasovska riporta tutto in parità: Salerno non ha più energie, Castellammare ne trova con un parziale di 0-7 che mette fine al match non senza discutibili decisioni arbitrali contestate dalla panchina locale.

Il commento di un amareggiato coach Gino Dello Iacono: “Peccato, l’avevamo ripresa nel finale grazie a un’efficace difesa box and one che avevo chiesto alle ragazze. Poi sul + 3 per due volte abbiamo gestito male la palla in attacco, non riuscendo a fare canestro. Il rientro di Stabia forse è figlio di un po’ di stanchezza. Certamente dispiace perdere la prima gara ma nulla è compromesso, l’obiettivo resta quello di far crescere un roster giovane, cercando di vincere il maggior numero possibile di partite. Arbitraggio? Non ne parlerei. C’era un canestro sulla sirena di Giulivo valido e non concesso, ma dobbiamo concentrarci su quanto fatto sul parquet. Rimbocchiamoci le maniche e rimettiamoci a lavorare”.

TABELLINO – TODIS SALERNO-BANCA STABIESE CASTELLAMMARE 61-66 (17-17; 31-32; 45-51)

SALERNO: D’Amato ne, Cigic 22, G. Paradisi, Cenerini 2, Fumo, Di Donato 13, Ledda, Martella, Giulivo 16, D. Paradisi 4, Manolova 4, Scolpini. All: Dello Iacono.

STABIA: Monda 5, Cannavale 2, Seka 2, De Rosa, Potolicchio 21, Somma, Sammarco 13, Dione 9, Paduano 2, Atanasovska 6, Tasevska 2. All: Cavaliere.

Arbitri: Carotenuto di Scafati e Fausto di Battipaglia