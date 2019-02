Jomi Salerno supera Casalgrande Padana ed è in semifinale di Coppa Italia, Odderzo prossimo avversario.

La Jomi Salerno supera la Casalgrande Padana con il risultato finale di 25 a 19 nel match valevole quale quarto di finale della Coppa Italia che si sta disputando ad Oderzo e centra l’accesso alla semifinale.

Decisamente più equilibrati i primi trenta minuti di gioco: le salernitane non partono subito forte e la compagine allenata da Lassouli, trascinata dalle reti di Fanton e Furlanetto e dalle parate dell’ex Martina Iacovello provano a prendere il largo. La Jomi Salerno però riesce a rispondere colpo su colpo alle avversarie ed a restare in gara anche grazie alle parate del portiere Elisa Ferrari. Nei minuti conclusivi però è la Casalgrande Padana a realizzare la rete che le consente di andare al riposo sul +1 (10 – 9). Nel secondo tempo torna in campo una Jomi Salerno decisamente diversa. Capitan Coppola e compagne mettono subito le cose in chiaro, pareggiando i conti e poi portandosi addirittura in vantaggio. La formazione allenata da coach Dragan Rajic prende decisamente il comando delle operazioni grazie anche alle reti della solita Ilaria Dalla Costa. Alla fine, le campane chiudono il match con il risultato finale di 25 a 19 centrando il passaggio al turno successivo della competizione tricolore. Capitan Coppola torneranno in campo sabato 2 febbraio alle ore 19 per affrontare in semifinale le padrone di casa della Mechanic System Oderzo che ha superato l’Ariosto Ferrara con il risultato finale di 29 a 28.

Jomi Salerno – Casalgrande Padana 25 – 19 (primo tempo: 9 – 10)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta, Stellato, Dalla Costa 5, Motta, De Somma, Coppola 5, Gomez 6, Fabbo, Rajic, Napoletano 2, Piantini, Oliveri, Lauretti Matos 3, Casale, Landri 4. Allenatore: Dragan Rajic

Casalgrande Padana: Rondoni, Kere, Franco 3, Furlanetto 6, Pranzo, Artoni S. 3, Rivi, Lamberti, Artoni A. , Orlandi, Iacovello, Fanton 4, Lusetti 2, Bertolani 1. Allenatore: Yassine Lassouli

Arbitri: Dionisi – Maccarone