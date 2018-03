Indomita, i ragazzi impegnati nel derby contro Eboli.

Il tempo di metabolizzare una sconfitta amara, una seduta di allenamento ed è già tempo di tornare in campo. Dopo il ko nel recupero contro l’Ischia, disputato mercoledì scorso, l’Indomita maschile domani, sabato, con fischio d’inizio alle 18.30 tornerà in campo nuovamente alla Senatore per affrontare la New Volley Eburum. Un match che sulla carta non sembra presentare troppe insidie per la compagine biancoblu. La compagine ebolitana, infatti, fin qui ha collezionato un solo punto nelle venti gare disputate, esattamente in occasione del tie break perso in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano. Squadra giovane con qualche innesto di esperienza, la New Volley Eburum, che nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Pompei, cercherà alla Senatore quei punti per cercare di inserirsi nuovamente nella lotta per evitare la retrocessione in serie D. Dal canto suo l’Indomita farà di tutto per conquistare l’intera posta in palio, ripartendo sicuramente da quanto di buono visto mercoledì nel match giocato alla pari contro la capolista Ischia. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, potrebbe esserci qualche novità. Da valutare le condizioni di Antonio Rainone. Il centrale è alle prese con delle noie ad una caviglia. Dopo l’infortunio di Poggiomarino, Rainone ha iniziato il match contro Ischia, peraltro nel migliore dei modi con sei punti, prima di essere costretto a lasciare il campo per il riacutizzarsi del dolore. Solo nell’immediata vigilia della sfida coach Vitale e coach Capriolo decideranno se rischiarlo in questo derby contro l’Eboli: “Torniamo subito in campo” – ha dichiarato coach Vitale – “e valuteremo un po’ se apportare novità per quanto riguarda la formazione anche perché la gara contro Ischia ci ha portato via parecchie energie”. Da ricordare, poi, che la differita del match Indomita-New Volley Eburum con la telecronaca di Fabio Setta e il commento tecnico di Enzo Nicolao sarà trasmessa su Lirasport e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

Il programma della ventitreesima giornata: Ischia-Vitolo Volley, Indomita Salerno-New Volley Eburum, McDonald’s Pompei-Rione Terra, Romeo Normanna-Volley World, Sparanise-Colli Aminei, Folgore Massa-Elisa Volley Pomigliano, Pianura-Azzurra Volley, Atripalda-Sacs Napoli. Riposa: Nola Volley

La classifica: Colli Aminei e Ischia 54, Rione Terra Pozzuoli 53, Atripalda 48, Volley World 47, McDonald’s Pompei 41, Folgore Massa 33, Sparanise 29, Indomita 28, Nola 27, Sacs Napoli 26, Azzurra Volley 25, Pomigliano 21, Pianura 15, Vitolo 9, Romeo Normanna 8, Eboli 1.