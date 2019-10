GENEA HANDBALL LANZARA. UFFICIALIZZATA LA PARTECIPAZIONE ALLA YOUTH LEAGUE – CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21

La Genea Handball Lanzara fa en-plein. Oltre al campionato di Serie B maschile, a tutta la trafila dei campionati giovanili e alla Scuola di Pallamano ai nastri di partenza in quel di Lanzara, i salernitani prenderanno parte anche al campionato Nazionale Under 21, denominato Youth League.

Un’ occasione per il sodalizio salernitano per premiare l’ ottimo percorso affrontato dagli under 19 nella passata stagione e per confrontarsi con compagini di grande spessore e tradizione.

Definiti raggruppamenti e formula della competizione, con la Genea Handball Lanzara inserita nel girone B insieme a Junior Fasano (lo scorso anno classificatasi al secondo posto), Flavioni ed Atellana.

Il Main Round si disputerà dal 9 all’ 11 Aprile 2020, al termine di tale concentramento verrà stilata una classifica per l’ammissione alla fase successiva: la prima e la seconda classificata accederanno alla Final Four in programma il 2 e il 3 Maggio.

“ Siamo molto felici di prender parte alla Youth League – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Handball Lanzara – cercheremo di onorare la partecipazione nel migliore dei modi, coi ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con le migliori compagini Under 21 dello stivale.

Come già ribadito in più occasioni, crediamo tanto in questo progetto ed in questi giovani ragazzi, i quali avranno modo di crescere e giocare in più campionati per accumulare esperienza, consapevolezza nei propri mezzi e mettere minutaggio nelle gambe. E’ il giusto premio, inoltre, per il percorso affrontato dal gruppo dell’ Under 19 della passata stagione che avrà la possibilità di restare coeso in questa nuova esperienza ”.

Comunicato stampa Genea Handball Lanzara